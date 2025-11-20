Μπαρ (Fed): Χρειάζεται να κινηθούμε με προσοχή – Ο πληθωρισμός παραμένει στο 3%

«Με ανησυχεί το γεγονός ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κυμαίνεται γύρω στο 3%, ενώ ο στόχος μας είναι 2% και έχουμε δεσμευτεί να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο του 2%», δήλωσε.

Η Fed χρειάζεται να προχωρήσει με προσοχή στην εξέταση επιπλέον μειώσεων των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κυμαίνεται στο 3%, δηλαδή ένα ολόκληρο εκατοστιαίο σημείο πάνω από τον στόχο της, επεσήμανε ο πρώην αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Μάικλ Μπαρ.

«Με ανησυχεί το γεγονός ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κυμαίνεται γύρω στο 3%, ενώ ο στόχος μας είναι 2% και έχουμε δεσμευτεί να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο του 2%», δήλωσε ο Μπαρ την Πέμπτη σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον.

«Επομένως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί τώρα όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, επειδή θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι επιτυγχάνουμε και τους δύο στόχους της αποστολής μας».

Η ψήφος του Μπαρ στη συνεδρίαση της Fed για τη νομισματική πολιτική που έχει προγραμματιστεί για τις 9-10 Δεκεμβρίου θα μπορούσε να αποδεχτεί καθοριστική. Αρκετοί από τους άλλους αξιωματούχους έχουν ήδη δηλώσει ότι τάσσονται υπέρ ή κατά μιας τρίτης συνεχόμενης μείωσης των επιτοκίων σε αυτή τη συνεδρίαση, καθιστώντας το αποτέλεσμα αβέβαιο.

Μετά τα νέα στοιχεία για την απασχόληση που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, ο Μπαρ δήλωσε ότι βλέπει την αγορά εργασίας να «ψυχραίνεται», με την οικονομία να δημιουργεί θέσεις εργασίας κοντά στο λεγόμενο ρυθμό ισορροπίας που διατηρεί σταθερή την ανεργία.

«Συνολικά, η αγορά εργασίας βρίσκεται σε μια κάπως ασταθή ισορροπία, αλλά είναι σε ισορροπία σε ένα αρκετά χαμηλό επίπεδο καθαρής δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι περισσότερες θέσεις εργασίας από το αναμενόμενο πρόσθεσε η αμερικανική αγορά εργασίας των Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκε καθυστερημένα λόγω του shutdown.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας εξαιρουμένου του αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 119.000 σε μηνιαία βάση, έναντι της πρόβλεψης για 50.000. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο είχαν χαθεί 4.000 θέσεις εργασίας μετά την πτωτική αναθεώρηση των στοιχείων, ενώ τον Ιούλιο δημιουργήθηκαν 72.000 νέες θέσεις.