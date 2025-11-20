Ντάλιο:-Υπάρχει-σίγουρα-«φούσκα»-στις-μετοχές-ai,-αλλά-δεν-σημαίνει-ότι-πρέπει-να-πουλήσετε

«Μην πουλάτε απλώς επειδή υπάρχει “φούσκα”», δήλωσε.

Παρόλο που οι επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σχηματίζουν «φούσκα» στην αγορά λόγω της υψηλής πλέον αποτίμησης των μετοχών που σχετίζονται με το AI, οι επενδυτές δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, σύμφωνα με τον ιδρυτή της Bridgewater, Ρέι Ντάλιο.

«Μην πουλάτε απλώς επειδή υπάρχει “φούσκα”», δήλωσε ο Ντάλιο την Πέμπτη στο CNBC. «Αν κοιτάξετε τις συσχετίσεις με τις αποδόσεις των επόμενων 10 ετών, όταν βρισκόμαστε σε αυτά τα επίπεδα, οι αποδόσεις είναι πολύ χαμηλές», πρόσθεσε.

Nvidia: Τα ισχυρά κέρδη και η αισιόδοξη πρόβλεψη χαλαρώνουν τον φόβο του «AI bubble»

Τα σχόλια του Dalio έρχονται μια μέρα μετά τη δημοσίευση των υψηλότερων από το αναμενόμενο αποτελεσμάτων του τεχνολογικού γίγαντα Nvidia για το τρίτο τρίμηνο.

Η μετοχή της κατασκευάστριας εταιρείας ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης σημείωνε νωρίτερα ενδοσυνεδριακά κέρδη έως και 5% στη Wall Street, αν και αυτή την ώρα έχει «γυρίσει» αρνητικά.

Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, αγνόησε τις ανησυχίες περί «φούσκας», λέγοντας στους αναλυτές την Τετάρτη ότι «βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό».

Παρόλο που ο Nτάλιο θεωρεί ότι έχει δημιουργηθεί «φούσκα», ανέφερε ότι θα χρειαστεί κάτι για να τη σκάσει. Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής είπε ότι είναι απίθανο να προκληθεί από μια πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, αλλά θα μπορούσε να προέλθει από υψηλότερους περιουσιακούς φόρους.

«Η εικόνα είναι αρκετά ξεκάθαρη, καθώς βρισκόμαστε σε επίπεδα φούσκας», σημείωσε ο Ντάλιο. «Αλλά δεν έχουμε ακόμη το τρύπημα της φούσκας», κατέληξε.