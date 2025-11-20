Οι απαιτήσεις Τραμπ ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση – Το μήνυμα των Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Την αντίθεσή τους στο ειρηνευτικό πλάνο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, το οποίο θα απατούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει επιπλέον εδάφη και να μειώσει μέρος των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, εξέφρασαν την Πέμπτη ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, κάνοντας σαφές ότι τέτοιες απαιτήσεις ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση.

Δύο πηγές δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα αμερικανικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, που περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Οι πηγές ζήτησαν ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η εντατικοποίηση της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται σε δύσκολη περίοδο για την Ουκρανία, με τις ουκρανικές δυνάμεις να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στο πεδίο και την κυβέρνηση Ζελένσκι να αντιμετωπίζει κρίση αξιοπιστίας μετά από σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στην αποπομπή δύο υπουργών από το κοινοβούλιο την Τετάρτη.

Το Κρεμλίνο προσπάθησε να υποβαθμίσει τη νέα αμερικανική πρωτοβουλία. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «διαβουλεύσεις δεν βρίσκονται σε εξέλιξη» και πως παραμένει ισχυρή η θέση του Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως είχε παρουσιαστεί κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αντιμετωπίζει «τις ρίζες της σύγκρουσης», φράση που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια για να περιγράψει τις ρωσικές απαιτήσεις έναντι του Κιέβου.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες, δεν σχολίασαν λεπτομερώς το σχέδιο των ΗΠΑ, ωστόσο έστειλαν σαφές μήνυμα ότι δεν θα υποστηρίξουν μια ειρηνευτική συμφωνία που θα επιβάλλει δυσβάσταχτες παραχωρήσεις στην Ουκρανία. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε: «Οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη – μια δίκαιη ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία όλων, μια διαρκή ειρήνη που δεν θα αμφισβητηθεί από μελλοντική επιθετικότητα. Αλλά η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση».

Στη δική του τοποθέτηση πριν την έναρξη της συνεδρίασης στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε πως «υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την ειρήνη στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας, η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το οποιοδήποτε σχέδιο να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει «να αναπτύσσει μια λίστα ιδεών για τον τερματισμό του πολέμου με βάση στοιχεία και από τις δύο πλευρές», προσθέτοντας ότι μια βιώσιμη ειρήνη θα απαιτήσει «δύσκολες αλλά αναγκαίες παραχωρήσεις».

Παράλληλα, αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και τον Αρχηγό του Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ, βρίσκεται στο Κίεβο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Την Τετάρτη οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν με τον αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος τόνισε ότι ο μόνος δρόμος για δίκαιη ειρήνη είναι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, η ικανότητα πλήγματος σε βάθος στη ρωσική επικράτεια και η σταθεροποίηση της γραμμής του μετώπου.

Ειδήσεις σήμερα

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαμαντή, όσο κι αν με πονάει που φεύγεις, σε ευχαριστώ – Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσωΓια πλημμελήματα η δίωξη στη Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ – Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο



Όλα τα μέτρα για μισθούς, φόρους και συντάξεις που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 2026 – Δείτε λίστα και πίνακες