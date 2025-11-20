Ο-«πράσινος»-σχεδιασμός-των-νέων-γραφείων-της-Παρευξείνιας-Τράπεζας

Το κοινό όραμα για ένα πιο πράσινο αύριο αντικατοπτρίζουν τα νέα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ ή Παρευξείνια Τράπεζας) στη Θεσσαλονίκη, καθώς η αειφορία βρίσκεται στη «καρδία» του σχεδιασμού τους.

Κοντά στο ιστορικό λιμάνι της πόλης, το νέο κτίριο, ιδιοκτησίας της Τράπεζας, εμβαδού 5.170 τ.μ. έχει λάβει πιστοποίηση LEED Gold, η οποία απονεμήθηκε από το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των ΗΠΑ (USGBC), την κορυφαία αρχή στον κόσμο στον βιώσιμο και την κατασκευή κτιρίων, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως με τον ΚΕΝΑΚ και διαθέτει ενεργειακή κατάταξη Α+.

Το κτίριο βρίσκεται εντός του βιοκλιματικού συγκροτήματος HUB26 της DIMAND, με το ύψος της επένδυσης να φτάνει τα 16 εκατ, ευρώ.

«Για εμάς είναι πολύ σημαντικό ότι η τράπεζα συμμετέχει σε στο όραμα και την προσπάθεια για την αναβάθμιση της δυτικής εισόδου της πόλης», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Παρευξείνιας Τράπεζας, Αστέριος Τσουκαλάς, στο πλαίσιο της ξενάγησης που πραγματοποιήθηκε για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Σημειώνεται ότι το HUB26 βρίσκεται απέναντι από το συγκρότημα της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ, την ανάπλαση του οποίου υλοποιεί επίσης η DIMAND.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς ότι ένα τοπόσημο της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης, θα μεταμορφωθεί στο μέλλον σε ένα τοπόσημο πολιτισμού και οικιστικής ανάπτυξης», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς, ενώ δήλωσε την ετοιμότητα της Τράπεζας να στηρίξει το έργο του ΦΙΞ.

«Εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης (από τη DIMAND) θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα», επισήμανε ο ίδιος απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Η Παρευξείνια Τράπεζα, η οποία μετρά 26 χρόνια λειτουργίας, έχει χρηματοδοτήσει μέχρι σήμερα πάνω από 550 πρότζεκτ συνολικής αξίας 9,2 δισ, ευρώ, ενώ στην Ελλάδα το ύψος του χαρτοφυλακίου της ξεπερνά τα 900 εκατ. ευρώ.

Η βιωσιμότητα και η κυκλικότητα στο επίκεντρο

Τα νέο της κτίριο θεωρείται ορόσημο βιωσιμότητας και κυκλικότητας, καθώς από τις κατεδαφίσεις και τις κατασκευές πάνω από 3.000 τόνοι αποβλήτων απέκτησαν νέα ζωή, 91% των αποβλήτων κατασκευής και κατεδάφισης εκτράπηκαν από χώρους υγιεινής ταφής και διαθέτει 9 διαφορετικά ταξινομημένα ρεύματα για ευκολότερη ανακύκλωση. Ακόμα, το 59% της υπάρχουσας επιφάνειας του κτιρίου διατηρήθηκε, ενώ το 36% του συνολικού κόστους υλικών προήλθε από ανακυκλωμένα προϊόντα.

Τέλος, στην στέγη του κτιρίου έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά πάνελ που καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειακών του καταναλώσεων, ενισχύοντας περαιτέρω τον βιώσιμο χαρακτήρα του.