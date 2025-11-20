Παπασταύρου:-Ολοκληρώνεται-από-την-ΕΔΕΥΕΠ-η-διαπραγμάτευση-της-σύμβασης-με-chevron-και-helleniqenergy

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τους δημοσιογράφους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις προκειμένου να τεθεί προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥΕΠ η σύμβαση με τη Chevron και τη HelleniqEnergy, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο για τον τομέα των υδρογονανθράκων στη χώρα. Όπως εξήγησε, η διαδικασία έχει φτάσει στην τελική της φάση.

Χαρακτηριστικά, είπε ότι «μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η σύμβαση θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στη συνέχεια στη Βουλή και αμέσως μετά ξεκινούν οι σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες από το 2026. Άρα θα έχουμε τη Chevron και την ExxonMobil, τις δυο μεγαλύτερες εισηγμένες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου στο πεδίο της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει και γεωστρατηγική ενίσχυση της χώρας μας και ελπίδα για σημαντική ενίσχυση του εθνικού πλούτου».

Σχετικά με τη δέσμευση για πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HelleniqEnergy σε 18 μήνες, δηλαδή στις αρχές του 2027, στο Ιόνιο, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε: «Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να προλάβουμε. Έχει να κάνει με το μέλλον των παιδιών μας». Εξήγησε, παράλληλα, ότι «εάν αποδειχθεί ότι υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, αυτό σημαίνει αμέσως αύξηση του εθνικού πλούτου, σημαντικοί δημόσιοι πόροι, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, με αυξημένους μισθούς και μια ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας, πέρα από τη γεωπολιτική».

Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε το «Αμοργόραμα» ως ένα καινοτόμο παράδειγμα αυτο-οργάνωσης και περιβαλλοντικής ευθύνης. Εξήγησε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δεν επιβάλλεται από το κράτος, αλλά γεννήθηκε μέσα από την τοπική κοινωνία, αποτελώντας διεθνή καλή πρακτική. Όπως είπε, «πρόκειται για μια πρωτοβουλία των ίδιων των ψαράδων της Αμοργού, των 45 ψαράδων του νησιού, που αποφάσισαν πως για να μπορούν να ψαρεύουν αύριο, πρέπει σήμερα να αυτοπεριοριστούν. Είναι μια πρωτοβουλία μοναδική πανευρωπαϊκά, βαθιά ελληνική». Σημείωσε, επίσης, ότι «τους μήνες αναπαραγωγής των ψαριών, από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, δεν ψαρεύουν καθόλου και συλλέγουν απορρίμματα», ενώ «έχουν επιλέξει τρεις περιοχές στις οποίες δεν ψαρεύουν όλο τον χρόνο». Ο Υπουργός τόνισε, παράλληλα, ότι αυτή η συλλογική στάση «είναι μια πράξη ευθύνης που προστατεύει τον θαλάσσιο πλούτο και δείχνει ότι οι νησιώτες αγαπούν και διαχειρίζονται τον τόπο τους με τρόπο που αποτελεί πρότυπο για όλη την Ευρώπη». Παραλλήλισε, δε, το παράδειγμά τους με μία επιγραφή του 3ου αιώνα π.Χ. που έχει βρεθεί στην Ηρακλειά, 22 ν.μ. από την Αμοργό, όπου αναγράφεται ψήφισμα των κατοίκων της για απαγόρευση εισαγωγής ζώων εκτός του νησιού, προκειμένου να προστατεύσουν τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού. «Δηλαδή, η έννοια της αυτοδιαχείρισης υπάρχει 2.500 χρόνια στις Κυκλάδες», είπε ο κ. Παπασταύρου.

Ερωτώμενος σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο Υπουργός σχολίασε ότι «η περίοδος της διακυβέρνησής του συνδέθηκε με τοξικότητα, στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων και, δυστυχώς, και των οικογενειών τους. Η οικογένειά μου ήταν μία από αυτές, όπως και πολλών άλλων. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να γράψει ένα βιβλίο. Αλλά θεωρώ ότι οφείλει να ξεκινά με μια ειλικρινή αυτοκριτική. Αυτή, δυστυχώς, δεν την έχω δει. Εκείνη την περίοδο ο κ. Τσίπρας δηλητηρίασε την πολιτική ζωή μας, και δίχασε τη χώρα μας. Να βλέπεις τον άλλον σαν πολιτικό αντίπαλο ναι, να επιχειρηματολογείς σε βάρος του ναι, να θέλεις να τον εξοντώσεις με οποιοδήποτε μέσο, αυτό μας πάει πίσω – και είναι αυτό που ακριβώς έκανε ο κ. Τσίπρας. Αν κάποιος θέλει πραγματικά να ανοίξει μια νέα σελίδα, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει τα λάθη του. Αλλιώς, απλώς αλλάζει το περιτύλιγμα, όχι το περιεχόμενο».