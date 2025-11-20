Πηγές-ΠΑΣΟΚ:-Ο-Ανδρέας-Στρατάκης-δεν-είδε,-δεν-ήξερε,-δεν-άκουσε

«Μετά την άρνηση κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη, ένας ακόμη μάρτυρας, ο Ανδρέας Στρατάκης, με κομβικό ρόλο στον αγροτοσυνδικαλισμό και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ, ακολουθεί το δόγμα “δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα».

Αυτό ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Ανδρέα Στρατάκη.

Όπως υποστήριξαν, «κατά την κατάθεση του κ. Στρατάκη, αγροτοσυνδικαλιστή, αντιπροέδρου της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) και υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ το 2019, αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές, καθώς αναφέρθηκε στην πολυετή εμπλοκή του στο συνεταιριστικό κίνημα, τονίζοντας ότι επιδίωξε με τη λειτουργία του, τη θεσμική εκπροσώπηση μέσα από τις θέσεις που κατείχε».

«Ερωτηθείς, αν με βάση τις νόμιμες επισυνδέσεις ο φίλος του Γ. Ξυλούρης λειτουργούσε με θεσμικό τρόπο, αρνήθηκε να το σχολιάσει», σημείωσαν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν:

«Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι απαντήσεις του για τη σχέση του με τον πρώην υπουργό κ. Βορίδη. Όπως ο ίδιος κατέθεσε, δεν τον γνώριζε, όμως μετά το 2019 που ανέλαβε σύμβουλός του, έγιναν φίλοι και μετέπειτα κουμπάροι, άρα πολύ φίλοι! Σε ό,τι αφορά τη στενή του σχέση με τον κ. Ξυλούρη, πρόεδρο της ΚΣΟΣ, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει αν οι ενέργειές του ήταν θεσμικές ή μη, ούτε και αν συνδέονται με παράνομες πρακτικές, παρά τα όσα έχουν καταγραφεί στις νόμιμες επισυνδέσεις».

«Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις και τις δηλώσεις βοσκοτόπων σε Χίο και Πάρο, που έγιναν από το ΚΥΔ Γαλακτοκομική του κ. Ξυλούρη, και στις οποίες συγγενείς του κ. Ξυλούρη δηλώνουν ιδιοκτησίες ή μισθωτήρια με πλαστά δικαιολογητικά, ο κ. Στρατάκης δήλωσε άγνοια, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει ποιος παρείχε τις σχετικές πληροφορίες στα ΚΥΔ. Κατέθεσε δε, ότι δεν είχε αντιληφθεί να μεταβαίνει ο κ. Ξυλούρης στα συγκεκριμένα νησιά. Παρόμοια στάση κράτησε και για την “τρύπα” των περίπου 2 εκατ. ευρώ στην ΚΣΟΣ, στην οποία ο ίδιος είναι αντιπρόεδρος και ο Γ. Ξυλούρης πρόεδρος, η οποία “τρύπα” οδήγησε τους ελεγκτές στο να μην μπορούν να διατυπώσουν ελεγκτική γνώμη», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανέφεραν, «στο πλαίσιο της διαδικασίας τέθηκαν καίρια ερωτήματα για τον ρόλο των συνεργασιών του μάρτυρα με τον κ. Ξυλούρη, την πρόσβασή του κ. Ξυλούρη σε κυβερνητικά κέντρα αποφάσεων, τον μηχανισμό δήλωσης βοσκοτόπων σε νησιά μακριά από τον τόπο κατοικίας των παραγωγών, για τα οποία ο μάρτυρας και στενός φίλος του κ. Ξυλούρη δήλωσε παντελή άγνοια».

sofokleous10.gr

