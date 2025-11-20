Πιερρακάκης για Προϋπολογισμό 2026: Μια οικονομία που ξεπερνά τις ευρωπαϊκές – Βρισκόμαστε στο ισχυρότερο επενδυτικό κύμα της τελευταίας 10ετίας

Η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% το 2025 και στο 2,4% το 2026, τη στιγμή που στην Ευρωζώνη τα αντίστοιχα νούμερα αναμένονται σε 1,3% και 1,2% αντίστοιχα.

«Η ελληνική οικονομία πέτυχε κάτι που θεωρούνταν αδιανόητο: κατατάσσεται ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη. Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει την εικόνα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο της παρουσίασης του Προϋπολογισμού του 2026 που κατατέθηκε σήμερα.

Η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% το 2025 και στο 2,4% το 2026, τη στιγμή που στην Ευρωζώνη τα αντίστοιχα νούμερα αναμένονται σε 1,3% και 1,2% αντίστοιχα. Παράλληλα, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, οι επενδύσεις αυξάνονται, το χρέος συρρικνώνεται.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τις παρεμβάσεις 2025-2027 τοποθετείται στα 3,7 δισ. ευρώ το 2025, αυξάνεται στα 5,54 δισ. ευρώ -δηλαδή επιπλέον 2,9 δισ. ευρώ- το 2026 και στα 7,94 δισ. ευρώ το 2027.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις, ο ΥΠΕΘΟ είπε ότι βρισκόμαστε στο ισχυρότερο επενδυτικό κύμα της τελευταίας 10ετίας, με τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ να έχει αυξηθεί από το 2019 έως το 2026 στο 17,7%. Την τάση μαρτυρά και το ενδιαφέρον ξένων ομίλων, οι εξαγορές αλλά και η ίδια η εξαγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext, που συνιστά «στρατηγική αναβάθμιση της χώρας».

Παραδέχτηκε ότι δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και είπε ότι «δουλεύουμε σκληρά καθημερινά» για όσους πλήττονται.

«Είναι ο πιο μεταρρυθμιστικός, επεκτατικός Προϋπολογισμός από όλους», δήλωσε από την πλευρά του ο υφΥΠΕΘΟ, Θάνος Πετραλιάς, κάνοντας λόγο για μόνιμες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις. Εξήγησε πως είναι ένας προϋπολογισμός 130 δισ. ευρώ, περίπου 50% του ΑΕΠ.

