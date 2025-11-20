Πιερρακάκης-για-τα-σενάρια-περί-eurogroup:-Τιμητική-η-συζήτηση-αλλά-εξαιρετικά-πρόωρη

Ως μια τιμητική για τη χώρα και την πορεία που έχει διανύσει τα τελευταία χρόνια χαρακτήρισε τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει στη δημόσια σφαίρα σχετικά με πιθανή υποψηφιότητα της Ελλάδας

Ως μια τιμητική για τη χώρα και την πορεία που έχει διανύσει τα τελευταία χρόνια χαρακτήρισε τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει στη δημόσια σφαίρα σχετικά με πιθανή υποψηφιότητα της Ελλάδας για την προεδρία του Eurogroup ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Τόνισε ωστόσο πως είναι ακόμη αρκετά νωρίς για οποιαδήποτε τοποθέτηση επί του θέματος.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ που τον θέλουν ως ένα από τους υποψηφίους για την θέση του προέδρου του Eurogroup ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι ο κύκλος των επίσημων επαφών δεν έχει ακόμη ανοίξει και η συζήτηση για υποψηφιότητες πρέπει να γίνει στον κατάλληλο χρόνο και με τον θεσμικό τρόπο που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

«Είναι εξαιρετικά τιμητικό για την Ελλάδα, αν το σκεφτεί κανείς, δέκα χρόνια μετά ενός ρίσκου που παραλίγο να φύγουμε από το ευρώ , το πώς αναδύεται το όνομα της Ελλάδας ως μιας υποψήφιας χώρας για την προεδρία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού όπως το Eurogroup», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Υπογράμμισε ότι όταν ξεκινήσουν οι επίσημες διεργασίες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων και των πολιτικών οικογενειών, τότε θα υπάρξουν και συγκεκριμένες τοποθετήσεις. «Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εξαιρετικά πρόωρη. Θα υπάρξουν διαδικασίες, θα υπάρξουν αρχαιρεσίες, θα γίνουν σχετικές διαβουλεύσεις στο Eurogroup σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, θα γίνουν de facto διαβουλεύσεις σε επίπεδο ηγετών κρατών και κυβερνήσεων, και εμείς θα έχουμε και μια συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όταν φτάσει εκείνη η ώρα θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα», τόνισε.