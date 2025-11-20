Πλαστικά Θράκης: Αύξηση τζίρου κατά 6,4% στο εννεάμηνο και διανομή προμερίσματος €3 εκατ.

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης κατέγραψε σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ένα ιδιαίτερα θετικό εννιάμηνο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €300,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με το 2024, ενώ οι πωληθέντες όγκοι ενισχύθηκαν κατά 7,9% — με ακόμη υψηλότερη άνοδο 9,2% στο τρίτο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο Όμιλος βρίσκεται πλέον πιο ψηλά από πέρυσι σε όγκους, πωλήσεις και EBITDA, διευρύνοντας το μερίδιό του σε βασικές αγορές, παρά τις πιέσεις στις μέσες τιμές πώλησης.

Η λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε σημαντική πρόοδο. Το EBITDA ανήλθε σε €38,4 εκατ., αυξημένο κατά 6,5%σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €37,1 εκατ.σημειώνοντας αύξηση 3,1%. Η αύξηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της μειωμένης ζήτησης σε συγκεκριμένους κλάδους και της ανόδου της κοστολογικής βάσης, με το ενεργειακό κόστος να είναι υψηλότερο κατά περίπου €2,1 εκατ. σε σχέση με πέρυσι.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 15%, φτάνοντας τα €13,7 εκατ., ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ενισχύθηκαν κατά 15,3%. Δεδομένης της ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος €3 εκατ. (μικτό ποσό), αντανακλώντας τη σταθερή στρατηγική δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €56,8 εκατ., σε αντίστοιχα επίπεδα με το Α’ εξάμηνο, με την αύξηση σε σχέση με τα τέλη του 2024 να οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση του κεφαλαίου κίνησης λόγω εποχικότητας και αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας. Τα επίπεδα δανεισμού παραμένουν πλήρως διαχειρίσιμα, με τη Διοίκηση να αναμένει σταδιακή αποκλιμάκωση από το 2026 και μετά.

Καθώς ο Όμιλος εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει σταθερό αλλά απαιτητικό. Παρότι το ενεργειακό κόστος εμφανίζει ανοδική τάση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η συνολική εικόνα κρίνεται θετική. Η Διοίκηση εκτιμά ότι το EBITDA του 2025 θα κινηθεί υψηλότερα των επιπέδων του 2024 και ενδέχεται να προσεγγίσει ή και να υπερβεί τα επίπεδα του 2023.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης αποδεικνύει για μία ακόμη φορά την ανθεκτικότητα και τη δυναμική του. Με υψηλότερους όγκους, αυξημένο κύκλο εργασιών και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο Όμιλος εδραιώνει περαιτέρω την ισχυρή του θέση, συνεχίζοντας να δημιουργεί διαχρονική αξία για τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.