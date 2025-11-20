Προειδοποίηση-Χάμακ-(fed):-Περισσότερες-μειώσεις-επιτοκίων-θέτουν-σε-κίνδυνο-τη-χρηματοπιστωτική-σταθερότητα

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η περαιτέρω μείωση των επιτοκίων αυτή τη στιγμή εγκυμονεί ένα ευρύ φάσμα κινδύνων για την αμερικανική οικονομία.

Δεδομένης της επιμονής του πληθωρισμού που υπερβαίνει τον στόχο του 2% της Fed, «η μείωση των επιτοκίων για την υποστήριξη της αγοράς εργασίας κινδυνεύει να παρατείνει αυτήν την περίοδο υψηλού πληθωρισμού και θα μπορούσε επίσης να ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων στις χρηματοπιστωτικές αγορές», δήλωσε η Χάμακ, σύμφωνα με το κείμενο ομιλίας που θα παρουσιαστεί σε συνέδριο που θα πραγματοποιήσει η τράπεζά της.

Η Χάμακ σημείωσε ότι οι οικονομικές συνθήκες ήταν «αρκετά ευνοϊκές σήμερα» εν μέσω κερδών των τιμών των μετοχών και «εύκολων» πιστωτικών συνθηκών, εξηγώντας ότι η ακόμη φθηνότερη πίστωση υπό αυτές τις συνθήκες «θα μπορούσε να υποστηρίξει τον επικίνδυνο δανεισμό».

Αντιτάχθηκε στις μειώσεις επιτοκίων τον Οκτώβριο

Οι μειώσεις του βραχυπρόθεσμου κόστους δανεισμού που σχεδιάζει η Fed θα μπορούσαν επίσης να διαστρεβλώσουν την τιμολόγηση της αγοράς, κάτι που με τη σειρά του «σημαίνει ότι κάθε φορά που θα έρθει η επόμενη ύφεση, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν διαφορετικά, με μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία».

Η Χάμακ δήλωσε επίσης ότι, ενώ η μείωση των επιτοκίων μπορεί να θεωρηθεί ως «ασφάλιση» για την αγορά εργασίας, «θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μια τέτοια ασφάλιση θα μπορούσε να έρθει με το κόστος των αυξημένων κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Η Χάμακ, η οποία δεν έχει δικαίωμα ψήφου στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς που καθορίζει τα επιτόκια φέτος, αντιτάχθηκε στην απόφαση της Fed να μειώσει το εύρος των επιτοκίων-στόχων των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στα τέλη Οκτωβρίου, σε ποσοστό μεταξύ 3,75% και 4%.

Η Fed μείωσε τα επιτόκια για να ενισχύσει μια αγορά εργασίας που φθίνει, ενώ υποστήριζε ότι η νομισματική πολιτική βρισκόταν ακόμη σε σημείο όπου θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση των ακόμη υψηλών επιπέδων πληθωρισμού.

Η Χάμακ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η νομισματική πολιτική ήταν μόλις σε θέση να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές και ότι παρέμεινε κρίσιμο η κεντρική τράπεζα να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο, αφού δεν είχε επιτύχει αυτόν τον στόχο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι ο δρόμος μπροστά για τους κεντρικούς τραπεζίτες ήταν εύθραυστος, ο οποίος περιπλέκεται περαιτέρω από το κλείσιμο της κυβέρνησης που τους στέρησε κρίσιμα δεδομένα για να λάβουν τον παλμό της οικονομίας.

Ορισμένοι περιφερειακοί αξιωματούχοι της Fed έχουν σηματοδοτήσει την αντίθεσή τους στην περαιτέρω μείωση των επιτοκίων και οι χρηματοπιστωτικές αγορές πιστεύουν τώρα ότι η Fed θα διατηρήσει τη σταθερότητα στη συνεδρίαση της FOMC που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα.

Η ανησυχία της Χάμακ σχετικά με τον αντίκτυπο της μείωσης του κόστους πίστωσης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν αποτέλεσε σημαντικό θέμα στις δηλώσεις της Fed, δεδομένης της εστίασης άλλων αξιωματούχων στην αλληλεπίδραση μεταξύ της αγοράς εργασίας και του πληθωρισμού.

Στην ομιλία της, η Χάμακ δήλωσε ότι «το χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται σε καλή κατάσταση» εν μέσω καλά κεφαλαιοποιημένων τραπεζών και σταθερών ισολογισμών νοικοκυριών. Επισήμανε τα αυξημένα επίπεδα μόχλευσης στα hedge funds και τις ασφαλιστικές εταιρείες και είπε ότι η ιδιωτική πίστωση και τα stablecoins αξίζουν παρακολούθησης.

