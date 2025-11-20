Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% το 2026 – Πρωτογενές πλεόνασμα 3,7% το 2025

Συμβατό με τους δημοσιονομικούς κανόνες κρίνει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026 που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.

Στον προϋπολογισμό προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 2,2% φέτος και στο 2,4% το 2026 εν μέσω περιβάλλοντος έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, ασαφείς εμπορικές πολιτικές, φυσικές κρίσεις, δημογραφικές προκλήσεις.

Για το 2025, ο προϋπολογισμός προχωρά σε αναθεώρηση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,7% του ΑΕΠ, έναντι 3,6% του ΑΕΠ που είχε προβλεφθεί στο προσχέδιο και έναντι 2,4% του ΑΕΠ του προϋπολογισμού 2025. «Η επίτευξη του αναθεωρημένου στόχου κρίνεται εφικτή, και εξαρτάται από την ανθεκτικότητα των εσόδων, την αποτελεσματική συγκράτηση των δαπανών και την απουσία απρόβλεπτων δημοσιονομικών πιέσεων που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την πορεία του προϋπολογισμού» τονίζεται στη Γνώμη του Συμβουλίου.

Η ετήσια αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 θα είναι 4,4% και 5,7% για το 2026, «ποσοστά τα οποία υπερβαίνουν το ανώτατο ετήσιο όριο του 3,7% και 3,6%, αντίστοιχα που έχουν καθοριστεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2025-2028. Ωστόσο, οι προβλεπόμενες σωρευτικές αυξήσεις των καθαρών πρωτογενών δαπανών για το 2025 (4,3%) και για το 2026 (10,3%) παραμένουν εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου (6,5% και 10,3%, αντίστοιχα).

Με βάση το ΕΔΣ οι εκτιμήσεις ευθυγραμμίζονται με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς η χαμηλότερη του αναμενόμενου μεταβολή των δαπανών το 2024, η αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, η επιτρεπόμενη ετήσια απόκλιση 0,3% του ΑΕΠ και η εθνική ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο. Επιπλέον, «διασφαλίζεται η τήρηση της τιμής αναφοράς για έλλειμμα έως 3% του ΑΕΠ στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί πλεονασματικό στο 0,6% του ΑΕΠ το 2025 ενώ για το 2026 προβλέπεται οριακά ελλειμματικό στο -0,2% του ΑΕΠ.

Σε έντονα καθοδική κατεύθυνση το χρέος

Η πορεία του δημόσιου χρέους της ελληνικής οικονομίας, ως ποσοστό του ΑΕΠ και υπό την προϋπόθεση υλοποίησης του ανωτέρω μακροοικονομικού σεναρίου, εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε έντονα καθοδική κατεύθυνση, αντανακλώντας τα θετικά δημοσιονομικά πρωτογενή αποτελέσματα και τη συνεχιζόμενη οικονομική μεγέθυνση, αντανακλώντας τα θετικά δημοσιονομικά πρωτογενή αποτελέσματα και τη συνεχιζόμενη οικονομική μεγέθυνση. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται σε σταθερή και σημαντική αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, με μείωση κατά 8,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 και 7,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2026.

Τέλος, η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων λειτουργεί ως κρίσιμο όχημα για την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών διαταράξεων με δυνητικά υψηλό οικονομικό αντίκτυπο. Κύριοι στόχοι παραμένουν η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών.