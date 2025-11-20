Σήμερα-η-πολιτική-κηδεία-Φλαμπουράρη:-Ο-επικήδειος-Τσίπρα-και-η-«όλη-Αριστερά»

Το τελευταίο αντίο στον πρώην Υπουργό Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέκο Φλαμπουράρη θα απευθύνουν σήμερα στις 14:30 το μεσημέρι κομματικοί του σύντροφοι, συνεργάτες του μηχανικοί, φίλοι και συγγενείς, αλλά και πολιτικά πρόσωπα, στο Πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ -ΕΣΑ).

Με τις προετοιμασίες για την τελετή να κορυφώνονται τις τελευταίες ώρες, η οικογένεια του εκλιπόντος ανακοίνωσε χθες πως αντί στεφάνου, επιθυμεί να διατεθούν τα χρήματα για την ενίσχυση του

KENTPOΥ EΠAΓΓEΛMATIKHΣ AΠOKATAΣTAΣHΣ ATOMΩN ME EIΔIKEΣ ANAΓKEΣ Κ.Ε.Α/ Α.Μ.Ε.Α

στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς

1. Alpha Bank

GR3101402350235002002004806

2. EΘNIKH TPAΠEZA

GR8801101130000011329600446

Την ίδια στιγμή, το κύμα πένθους που προκάλεσε η απώλεια του Αλέκου Φλαμπουραρη αποτυπώνεται στα δεκάδες μηνύματα των πολιτικών στελεχών της «όλης Αριστεράς», όπως σχολίαζαν στελέχη του ευρύτερου χώρου και τα οποία αναμένεται να δώσουν το παρών σήμερα στην τελετή, αποτυπώνοντας στους επικήδειούς τους εμπειρίες, συναισθήματα και μνήμες από την συμπόρευσή τους επί δεκαετίες με τον Αλέκο Φλαμπουράρη.

Υπό το βάρος της απώλειας σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο, με τον επικήδειο του αναμένεται να μιλήσει για την συνολική προσφορά του Αλέκου Φλαμπουράρη για πρώτη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επέλεξε να μείνει σιωπηλός από τις πρώτες στιγμές του χαμού του στενού του φίλου και συνεργάτη. Επικήδειο, κατά πληροφορίες, θα εκφωνήσει και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ενώ δεν αποκλείεται με λίγα λόγια σε μια σεμνή τελετή να αποχαιρετίσει τον Αλέκο Φλαμπουραρη και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Ο Αλέκος ήταν για τα δύσκολα»

Στον αποχαιρετισμό θα τοποθετηθούν και συνεργάτες του Αλέκου Φλαμπουράρη από τον επαγγελματικό του στίβο, αλλά και μέλη της οικογένειας του, η οποία στεκόταν διακριτικά όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του. Η συγκίνηση, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα διάχυτη ανάμεσα στα ιστορικά στελέχη της Αριστεράς με το Γιάννη Δραγασάκη να δηλώνει πως «ο Αλέκος Φλαμπουράρης ανήκει σε μια γενιά που ταύτισε της ζωή της με τη πολιτική δράση. Η δικτατορία, ασφαλώς, συνέτεινε σε αυτό. Μας δέσμευσε σε μια δράση που δεν μπορούσε να διακοπεί μετά, καθώς οι προκλήσεις παρέμεναν». «Ο Αλέκος ήταν για τα δύσκολα. Ήλθε στον Συνασπισμό, όταν το 1993 έμεινε εκτός Βουλής, και συνέβαλε ώστε να αναπτυχθεί συνεργασία με το Γιάννη Μπανιά και τον χώρο του, και έτσι μπήκαν οι πρώτες βάσεις για το διάλογο και την κοινή δράση των δυνάμεων της Αριστεράς, καθώς και για τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ» συνέχισε ο κ. Δραγασάκης, προσθέτοντας πως «ο Αλέκος Φλαμπουράρης εντάχθηκε στην Αριστερά όχι από ανάγκη, αλλά από πεποίθηση. Ήταν μηχανικός, επιχειρηματίας με επιτυχημένη επαγγελματική δράση και παράλληλα ήταν πάντα ενεργός πολίτης και δραστήριος αριστερός».

«Τον Αλέκο τον χαρακτήριζε η ψυχραιμία, η νηφαλιότητα, η προσήνεια το πρακτικό πνεύμα, και όλα αυτά φάνηκαν και βοήθησαν στη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας. Ήταν το πρακτικό μυαλό της κυβέρνησης. Και βοήθησε πολύ στην επίλυση πολλών προβλημάτων. Ήταν πάντα παρών μέχρι τη τελευταία του πνοή. Πέθανε όντας πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, μια ιδιότητα που δείχνει το ενδιαφέρον του για τις προοπτικές της Αριστεράς, στη μελέτη των νέων δεδομένων και απαιτήσεων της εποχής μας, για μια Αριστερά της εποχής μας», κατέληξε ο πρώην Αντιπρόεδρος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς να ενώνει για λίγο τα κομμάτια του σήμερα στο Πάρκο Ελευθερίας, στη μνήμη του Αλεκου Φλαμπουραρη.