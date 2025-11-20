Close Menu
    Συμμετοχή του ΟΛΠ σε δύο επενδυτικά συνέδρια στο εξωτερικό

    Τη συμμετοχή του σε δύο επενδυτικά συνέδρια στο εξωτερικό ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ).

    Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2025 η εισηγμένη θα συμμετάσχει στο «4th Morgan Stanley & Athens Stock Exchange Greek Investment Conference» στο Λονδίνο, ενώ το διάστημα 2 με 5 Δεκεμβρίου 2025 στο «WOOD’s Winter Wonderland EME Conference» στην πρωτεύουσα της Τσεχίας την Πράγα.

    Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

    «Η “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι θα συμμετάσχει στο “4th Morgan Stanley & Athens Stock Exchange Greek Investment Conference” στο Λονδίνο (1-2 Δεκεμβρίου 2025) και στο “WOOD’s Winter Wonderland EME Conference” στην Πράγα (2-5 Δεκεμβρίου 2025).

    Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον αντίστοιχο διοργανωτή».

