Τι-απαντούν-από-το-ΠΑΣΟΚ-για-διάλογο-με-Τσίπρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το φημολογούμενο κόμμα Τσίπρα συνεχίζει να δημιουργεί αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό με στελέχη της πράσινης παράταξης να σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν τίθεται θέμα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην Πρωθυπουργό, μετά και την αποστροφή της Ράνιας Θρασκιά, αλλά και του Χάρη Δούκα που έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο του διαλόγου με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς έδωσε τον τόνο και την κεντρική γραμμή του κόμματος από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα συνεργασίας.

«Δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας με τον κ. Τσίπρα. Προφανώς, αντίπαλός μας είναι η ΝΔ και οι συντηρητικές πολιτικές που έχουν απαξιώσει τους θεσμούς και έχουν φέρει την κοινωνία στα όριά της» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μια μέρα πριν είχε ρίξει πυρά στην Κυβέρνηση για επιχείρηση αλλαγής ατζέντας από τα προβλήματα της κοινωνίας, κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της Ράνιας Θρασκιά.

«Έχουμε ένα στόχο να ηττηθεί η ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Συζητάμε τώρα τι είπε η κα Θρασκιά, τι είπε ο ένας ο άλλος. Η ΝΔ προσπαθεί να κάνει την τρίχα τριχιά» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο ΚΟΝΤΡΑ.

Καρφιά για την πολιτική σταδιοδρομία του Αλέξη Τσίπρα έριξε και η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.

«Μιλάμε για ένα αόρατο κόμμα για ένα αόρατο βιβλίο. Δεν το έχει διαβάσει κανείς και για την παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος ηττήθηκε 5 φορές επέτρεψε να διασπαστεί το κόμμα του 8 φορές. Ο ίδιος έχει παρουσιαστεί στην πολιτική σκηνή χωρίς να λέει κάτι και χωρίς στίγμα.» δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου στον Real Fm.

Την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ προέταξε και το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Θανάσης Γλαβίνας που δεν βλέπει με καλό μάτι ένα ενδεχόμενο ανοιχτού διαύλου του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές εγώ θεωρώ ότι οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες πολιτεύτηκαν με τυχοδιωκτισμό και τοξικότητα και προσπαθούν να περισώσουν το προσωπικό τους συμφέρον περιστρεφόμενοι στην πολιτική με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνομιλήσει με τέτοιες δυνάμεις» σημείωσε ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στον ΣΚΑΪ.

Πάντως, φαίνεται ότι το θέμα Τσίπρα προκάλεσε τρικυμία στη συμμαχία Χάρη Δούκα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, με τον πρώην δήμαρχο να δηλώνει θετικός στον διάλογο, τον βουλευτή ανατολικής Αττικής να τον ξορκίζει και τα πασοκικά πηγαδάκια να στοιχηματίζουν για τους συσχετισμούς που θα δημιουργηθούν στο δρόμο προς το Συνέδριο, με το «Πάμε Χάρη» να μοιάζει με ανάμνηση από τα παλιά.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται στη Βουλή σήμερα να παρουσιάσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την ελευθερία του τύπου και την ανάγκη ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

- sofokleous10.gr

