Το-κόστος-της-πράσινης-μετάβασης-να-το-πληρώσουν-οι-έχοντες-δηλώνει-ο-Φαραντούρης-στη-συνδιάσκεψη-για-το-Κλίμα-cop30

«Το κόστος της πράσινης μετάβασης και της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να το επωμιστούν κυρίως όσοι επωφελήθηκαν απ’ αυτά, γιατί αυτοί διαθέτουν τους πόρους και τα περιθώρια προσαρμογής χωρίς να θυσιάσουν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής», τόνισε ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης από το Belém της Βραζιλίας, όπου κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30).

Ο Νικόλας Φαραντούρης συμμετέχει στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χθες είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας Lula da Silva και ηγέτες άλλων χωρών.

Μιλώντας σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικά δίκτυα και την ΕΡΤ σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, μετά την αναδίπλωση των ΗΠΑ, μία μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της παγκόσμιας προσπάθειας για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την βιοποικιλότητα».

«Η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει και να οδηγήσει τη διεθνή ατζέντα για το μέλλον του πλανήτη, να βγει απ’ το καβούκι της και να αποκτήσει διεθνή ρόλο», ανέφερε ο κ.Φαραντούρης.

Να μην επιβαρυνθούν όσοι δεν καρπώθηκαν οφέλη

Στην παρέμβασή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε να μην επιβαρυνθούν απ’ την πράσινη μετάβαση όσοι δεν καρπώθηκαν οφέλη: «Οι μη προνομιούχοι ήδη σηκώνουν δυσανάλογα βάρη από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες. Μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση θα βάθαινε ακόμη περισσότερο αυτές τις ανισότητες». Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, «δεδομένου ότι οι οικονομικά ισχυρότεροι έχουν ιστορικά ωφεληθεί περισσότερο από το σύστημα που βασίστηκε στα ορυκτά καύσιμα, είναι δίκαιο –και πιο αποτελεσματικό κοινωνικά– να συμβάλουν περισσότερο στη μετάβαση σε ένα καθαρότερο και βιώσιμο μέλλον».

Στην Τουρκία η διοργάνωση της επόμενης διάσκεψης COP31

Αργά το βράδυ της Τετάρτης κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις για την διοργάνωση της του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων. Μετά από έντονο παρασκήνιο και τριβές, η Τουρκία κέρδισε τη διοργάνωση της επόμενης Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP31 επικρατώντας της Αυστραλίας στην κορυφαία παγκόσμια διαδικασία για το κλίμα. Σε δηλώσεις του απ’ το Belém, o Νικόλας Φαραντούρης επεσήμανε ότι «η Ελληνική κυβέρνηση δεν έστειλε καν έναν Υπουργό, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ και όλου του πλανήτη που εκπροσωπούνται εδώ με ανώτατο επίπεδο όπως η Γερμανία με τον Καγκελάριο Μερτζ κλπ.». Όπως σημειώνει: «Γιατί να μην είχε βγει η χώρα μας μπροστά; Μια ευρωπαϊκή χώρα του Νότου με προβλήματα ξηρασίας, λειψυδρίας, ερημοποίησης; Γιατί να είναι απούσα απ’ τις μεγάλες διοργανώσεις που δίνουν κύρος & διαμορφώνουν τις παγκόσμιες εξελίξεις; Με περηφάνια εκπροσωπώ εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και την πατρίδα μου που κάποιοι την θέλουν απλό μεταπράτη ή σιωπηλό και δεδομένο σύμμαχο στη γωνιά της», κατέληξε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Τί είναι οι διασκέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα (COP);

Οι Διασκέψεις για την κλιματική αλλαγή (COP) είναι ετήσιες διασκέψεις στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Χρησιμεύουν ως επίσημη συνάντηση των μερών της Σύμβασης-πλαισίου για την αξιολόγηση της προόδου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ξεκινώντας από το 1995, για την διαπραγμάτευση του πρωτοκόλλου του Κυότο για να θεσπίσει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για τις ανεπτυγμένες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Από το 2011 οι συναντήσεις έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας του Παρισιού ως μέρος των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας του Ντέρμπαν μέχρι την ολοκλήρωσή της το 2015, η οποία δημιούργησε μια γενική πορεία προς την κλιματική δράση. Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή και καθηγητή Νικόλα Φαραντούρη, «οι παγκόσμιες αυτές διασκέψεις – ανεξάρτητα απ’ την επιτυχία τους κάθε φορά – αποτελούν σημαντικά fora για διεθνείς διαπραγματεύσεις και τη διαμόρφωση της διεθνούς ατζέντας σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας. Η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα με τις θέσεις και τους εκπροσώπους της σε ανώτατο επίπεδο».

