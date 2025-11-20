«Χασάπης» στην εξεταστική: Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα – Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην κατηγορηματική διάψευση της εμπλοκής του στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη ο ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανδρέας Στρατάκης (σ.σ. «Χασάπης») διερωτώμενος από πού προκύπτει η ενοχή του, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή.

«Εσείς με κατηγορείτε κάθε μέρα. Και πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Κύριε πρόεδρε δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες, κάθε μέρα για την πολιτική αντιπαράθεση», τόνισε ο κ. Στρατάκης επισημαίνοντας πως έχει ελεγχθεί πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ουδέποτε είχε δεσμευμένο ΑΦΜ ούτε αχρεωστήτως καταβληθέντα. Μάλιστα αναφερόμενος στο ψευδώνυμο «Χασάπης» ανέφερε πως «είναι πιασάρικο, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό. Έχουμε κρεοπωλείο. Ανδρέα με ξέρει ο κόσμος στον τόπο μου».

Ο ίδιος υποστήριξε πως πήρε την πρώτη επιδότηση το 1985 καθώς ασχολείται ενεργά με τα αγροτικά και κτηνοτροφικά από το 1982. «Καλλιεργώ 1500 ελαιόδεντρα και 60 ζώα επιδοτούμαι. Λάμβανα το 2015 11.000 ευρώ και από το 2015 με την καρατόμηση από δενδρώδες πήρα 3.000 ευρώ και άλλα τόσα η σύζυγός μου. Τα παιδιά μου παίρνουν επιδοτήσεις. Ο γιος μου παίρνει 800 – 850 και τα άλλα παιδιά 4,5 – 5.000 ευρώ», υπογράμμισε ο ίδιος.

«Στην οικογένειά μου υπήρχε ηρεμία, μέχρι ένα πρωί το όνομά μου βρέθηκε στην αρνητική πλευρά αυτής της ιστορίας, ακούμε και διαβάζουμε ότι έχω συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση. Είμαι μέσα στο πρόβλημα που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας ομολογώ ότι μού έχει δημιουργήσει τρομερή ψυχολογική πίεση ακόμη και οικονομική ζημιά. Να καταλάβω για ποια πράγματα κατηγορούμαι και ποια η εμπλοκή μου», υποστήριξε ο μάρτυρας και πρόσθεσε πως εφόσον ασχολείται ενεργά με το συνεταιριστικό κίνημα, έχει επισκεφτεί «θεσμικά» και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αρκετές ηγεσίες υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο μάρτυρας, ο οποίος υπήρξε άμισθος σύμβουλος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Νοέμβριος ‘19 – Ιανουάριος ‘21), ξεκαθάρισε πως δεν γνώριζε τον Μάκη Βορίδη πριν πάει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ κατέθεσε πως είναι φίλος του Γιώργου Ξυλούρη, με τον οποίο έχει και επαγγελματική σχέση.

Η ένταση με τον Μπάρκα και η σχέση του με το ΠΑΣΟΚ

Η ατμόσφαιρα πάντως ηλεκτρίστηκε ανάμεσα στον Ανδρέα Στρατάκη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως τον Κώστα Μπάρκα, όταν ρωτήθηκε για το εάν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Την οικογένειά μου έχετε στοχοποιήσει πολιτικά. Πού είμαι στη δικογραφία κ. Μπάρκα; Να μου πείτε πού αναφέρομαι. Νομίζετε ότι είναι τα σπίτια μας άντε μπες βγες; Μου έχετε διαλύσει το σπίτι μου από τα αθηναϊκά πάνελ…» είπε, απευθυνόμενος στον βουλευτή. «Να το αποσύρει, να το αποσύρει» φώναξε ο κ. Μπάρκας ζητώντας ο μάρτυρας να του απευθύνεται στον πληθυντικό.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής ρωτήθηκε και για την πολιτική του ταυτότητα και δήλωσε πλέον «πολιτικά άστεγος», εάν και το 2019 κατέβηκε ως υποψήφιος με τη ΝΔ και παλαιότερα ψήφιζε ΠΑΣΟΚ.

«Ήμουν στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον ψηφίζαμε. Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς. Το 2019 κατέβηκα υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ. Στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Προσποιείται το θύμα

Πηγές από την Κουμουνδούρου σχολίαζαν την κατάθεση του «Χασάπη» λέγοντας: «Ο Ανδρέας Στρατάκης, ο περιβόητος ‘Χασάπης’, που κατά δήλωσή του ‘βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κερδίσει τις εκλογές του 2019’ (όντας και ο ίδιος υποψήφιος με τη ΝΔ) και είναι κουμπάρος του Μ. Βορίδη, εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή -σε αντίθεση με τον «φίλο» του, Γ. Ξυλούρη- για να προσποιηθεί ότι νιώθει… ‘θύμα’ και στοχοποιημένος από την αντιπολίτευση!

» Δεν δίστασε μάλιστα, μέσα στην αίθουσα της Βουλής, να επιτεθεί με ακραίους χαρακτηρισμούς στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Μπάρκα, αντί ο ίδιος να απολογηθεί.

» Παριστάνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την πολυετή παρουσία του στον χώρο των αγροτικών συνεταιρισμών και τους θεσμικούς ρόλους που κατά καιρούς έχει αναλάβει. Παρά τις ‘θυσίες’ και τους ‘αγώνες’ που έχει δώσει ‘για το συνεταιριστικό κίνημα’, παρά το ότι ο Μ. Βορίδης, που ‘δεν τον γνώριζε πριν από το 2019’, εκτίμησε την παραπάνω εμπειρία και τον διόρισε από 1-11-2019 έως και 12-1-2021 άμισθο σύμβουλό του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

» Δεν γνωρίζει τίποτα για το ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο ο άνθρωπος που, σε μια προφανή κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων έχει διατελέσει πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, εκπρόσωπος ΚΥΔ, σύμβουλος του Μ. Βορίδη στο αρμόδιο υπουργείο!

» Ούτε έχει διάθεση να σχολιάσει τις ανατριχιαστικές συνομιλίες του ‘φίλου του’, του ‘Φραπέ’, οι οποίες καταδεικνύουν διασυνδέσεις με κορυφαίους υπουργούς αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ίσως να έχει ξεχάσει ακόμα και το περιβόητο βίντεο στο οποίο οι δύο ‘φίλοι’ εμφανίζονται να γλεντούν με τον Κυρ. Μητσοτάκη και τον Λευτέρη Αυγενάκη σε κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.

» Δεν μας έκανε την τιμή να σχολιάσει την υπέρμετρη αύξηση του (εικονικού) ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη, ούτε είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποια παρατυπία σε αιτήσεις ΟΣΔΕ οι οποίες υποβλήθηκαν στο ΚΥΔ ‘Γαλακτοκομική Συνεργατική ΙΚΕ Κόφινα’.

» Αναμένουμε από τον ανήξερο για όλα κ. Στρατάκη να ζητήσει από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής να απολογηθούν που τον ταλαιπώρησαν καλώντας τον να καταθέσει ως μάρτυρας».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Στρατάκης δεν είδε, δεν ήξερε, δεν άκουσε

Όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, κατά την εξέταση του κ. Ανδρέα Στρατάκη, αγροτοσυνδικαλιστή, αντιπροέδρου της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) και υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ το 2019, αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές, καθώς ο κ. Στρατάκης αναφέρθηκε στην πολυετή εμπλοκή του στο συνεταιριστικό κίνημα, τονίζοντας ότι επιδίωξε με τη λειτουργία του τη θεσμική εκπροσώπηση μέσα από τις θέσεις που κατείχε. Ερωτηθείς, αν με βάση τις νόμιμες επισυνδέσεις ο φίλος του Γ.Ξυλούρης λειτουργούσε με θεσμικό τρόπο αρνήθηκε να το σχολιάσει.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι απαντήσεις του για τη σχέση του με τον πρώην Υπουργό κ. Βορίδη. Όπως ο ίδιος κατέθεσε δεν τον γνώριζε ,όμως μετά το 2019 που ανέλαβε σύμβουλός του, έγιναν φίλοι και μετέπειτα κουμπάροι, άρα πολύ φίλοι! Σε ό,τι αφορά τη στενή του σχέση με τον κ. Ξυλούρη, πρόεδρο της ΚΣΟΣ, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει αν οι ενέργειες του κ. Ξυλούρη ήταν θεσμικές ή μη, ούτε και αν συνδέονται με παράνομες πρακτικές, παρά τα όσα έχουν καταγραφεί στις νόμιμες επισυνδέσεις.

Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις και τις δηλώσεις βοσκοτόπων σε Χίο και Πάρο, που έγιναν από το ΚΥΔ Γαλακτοκομική του κ. Ξυλούρη, και στις οποίες συγγενείς του κ. Ξυλούρη δηλώνουν ιδιοκτησίες η μισθωτήρια με πλαστά δικαιολογητικά, ο κ. Στρατάκης δήλωσε άγνοια, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει ποιος παρείχε τις σχετικές πληροφορίες στα ΚΥΔ, κατέθεσε δε ότι δεν είχε αντιληφθεί να μεταβαίνει ο κ. Ξυλούρης στα συγκεκριμένα νησιά. Παρόμοια στάση κράτησε και για την «τρύπα» των περίπου 2 εκατ. ευρώ στην ΚΣΟΣ, στην οποία ο ίδιος είναι Αντιπρόεδρος και ο ΓΞυλούρης Πρόεδρος, η οποία τρύπα οδήγησε τους ελεγκτές στο να μην μπορούν να διατυπώσουν ελεγκτική γνώμη.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας τέθηκαν καίρια ερωτήματα για τον ρόλο των συνεργασιών του μάρτυρα με τον κ. Ξυλούρη, την πρόσβασή του ΓΞυλούρη, σε κυβερνητικά κέντρα αποφάσεων, τον μηχανισμό δήλωσης βοσκοτόπων σε νησιά μακριά από τον τόπο κατοικίας των παραγωγών, για τα οποία ο μάρτυρας και στενός φίλος του κ. Ξυλούρη δήλωσε παντελή άγνοια.



Μετά την άρνηση κατάθεσης του κ. Ξυλούρη, ένας ακόμη μάρτυρας με κομβικό ρόλο στο αγροσυνδικαλισμό και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ ακολουθεί το δόγμα “δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα”.

