ΧΑ:-Η-αντιστροφή-της-βραχυπρόθεσμης-τάσης-απαιτεί-κλείσιμο-πάνω-από-τις-2.046-μονάδες

Άνοδο κατά 1,15% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2035,57 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 246,9 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και μετά τις πρώτες αψιμαχίες οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική κίνηση. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και επιλεγμένους δεικτοβαρείς τίτλους (Metlen, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Helleniq Energy, MOH, Aegean). Πέτυχαν μάλιστα το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνει στο υψηλό της ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,318% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ήπια ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,42%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+3,33%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Metlen (+3,69%), η ΔΕΗ (+1,56%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,74%), η Helleniq Energy (+2,29%), η ΜΟΗ (+2,51%), η Aegean (+1,97%), η ΕΥΔΑΠ (+1,01%) αλλά και η Credia Bank (+3,39%) με την Trek Development (+23,26%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-1,02%), η ΕΛΧΑ (-1,87%), ο ΟΤΕ (-0,24%), η ΕΕΕ (-0,24%) και η Cenergy (-2,91%).

Απολογιστικά, 75 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Η CrediaBank, η Alpha Trust Ανδρομέδα και το ΚΡΙ-ΚΡΙ ανακοινώνουν σήμερα τα μεγέθη τους για το 9μηνο.

Μικρά κέρδη στη Wall Street ενόψει των αποτελεσμάτων τριμήνου της Nvidia μετά το τέλος της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Στο Χ.Α., σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης – που παραμένει ακόμα πτωτική- απαιτεί κλείσιμο πάνω από τις 2046 μονάδες του ΓΔ.