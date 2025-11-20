Χρυσοχοΐδης: Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τις μπαλωθιές, έως 2 έτη φυλάκιση και €30.000 πρόστιμο στους παραβάτες

Στην αυστηροποίηση των ποινών για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην Κρήτη προχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψή του στο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα, για τις μπαλωθιές προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 2 έτη και χρηματικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Ο υπουργός τόνισε ότι ευθύνη φέρει και ο καταστηματάρχης που επιτρέπει τις μπαλωθιές, ο οποίος θα πρέπει να τις καταγγείλει, διαφορετικά αντιμετωπίζει ποινές φυλάκισης, βαριά πρόστιμα, διοικητική κύρωση με σφράγιση καταστήματος ή ακόμη και απώλεια της άδειας λειτουργίας.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη δημιουργία Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων στην Κρήτη, το οποίο θα χειρίζεται υποθέσεις όπως ζωοκλοπές, αγροζημίες και άλλα σοβαρά αδικήματα, παραπέμποντας τις υποθέσεις στο πλαίσιο του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Επιπλέον, ιδρύεται Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες, η οποία θα στεγάζεται σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος Φαιστού και θα λειτουργήσει πλήρως μέχρι τα τέλη του έτους. Το προσωπικό θα ενισχυθεί με 40 νέους αστυνομικούς, ενώ θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης νέα τμήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας:

Ομάδα ΔΙΑΣ για αστικές και περιαστικές περιοχές (Άγιοι Δέκα, Μοίρες, Καπαριανά)

Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ)

ΤΑΕ Μεσαράς ως επιχειρησιακός βραχίονας των ανωτέρων τμημάτων

Όσον αφορά το νόμο περί όπλων, προανήγγειλε αυστηρότερους περιοριστικούς όρους που θα επιβάλλονται από τους εισαγγελείς για την αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικιών. Παράλληλα, διευρύνεται ο χώρος εφαρμογής της απαγόρευσης οπλοκατοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως γάμους, βαφτίσεις, κηδείες, εμποροπανηγύρεις και δικαστικά καταστήματα, με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 8 έτη και χρηματικές κυρώσεις.

Η παρέμβαση του υπουργού εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης για τον αφοπλισμό όσων κατέχουν όπλα χωρίς άδεια και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας σε όλη την Κρήτη.

Σημεία ομιλίας κ. Χρυσοχοΐδη:

«Είμαι εδώ για να δώσω ένα σαφές μήνυμα: Ότι η θέληση να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται και από πράξεις. Όπως είχα πει πριν λίγες μέρες, όταν ξαναήρθα στην Κρήτη, αυτή δεν είναι μια επίσκεψη ούτε ευκαιριακή ούτε κατόπιν εορτής.

Είμαι εδώ για να δώσω ένα σαφές μήνυμα. Για να δώσω το μήνυμα ότι η θέληση να αλλάξουμε τα πράγματα συνοδεύεται και από πράξεις. Πρέπει λοιπόν να πούμε ξανά ότι δεν θα αφήσουμε να κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Ότι δεν θα επιτρέψουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον τόπο η παραβατικότητα και η βία. Πρέπει επίσης να πούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, και εδώ στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα, θέλει να ζήσει τη ζωή της ειρηνικά. Με νομιμότητα και ασφάλεια. Και πρέπει να δείξουμε ότι τα εννοούμε όλα αυτά, με συγκεκριμένες πράξεις. Γιατί μόνο όταν υπάρχει συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις μας γεννιέται μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το Κράτος.

Είναι συγκεκριμένες πράξεις η ενίσχυση και η αναβάθμιση της παρουσίας της ΔΑΟΕ, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», στην Κρήτη.

Είναι συγκεκριμένες πράξεις οι παρεμβάσεις που ανακοινώνουμε σήμερα για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή, εξειδικεύοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και εκφράζοντας τη συλλογική βούληση της Κυβέρνησης. Πάνω απ’ όλα όμως, πιστεύω ότι εκφράζουμε τη βούληση του ελληνικού λαού και της τεράστιας πλειοψηφίας του, που τάσσεται σαφώς εναντίον της παράνομης και ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής.

Αυτό που διαπίστωσα, και εδώ στην Κρήτη και από τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη τη χώρα με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, είναι πως η κοινωνία είναι πιο ώριμη απ’ ό,τι πιστεύουν μερικοί.

Η κοινωνία ξέρει καλά ότι, τα όπλα δεν ούτε παιχνίδι ούτε δύναμη ούτε σύμβολο υπεροχής και ανδρισμού.

Η κοινωνία ξέρει ότι όπλα οφείλουν να φέρουν εκείνοι που έχουμε επιφορτίσει για τον ρόλο αυτόν και που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Όχι όποιος θέλει και όπως θέλει. Γιατί αν το επιτρέψουμε αυτό, θα επικρατήσει ο Νόμος του ισχυρότερου σε βάρος του πιο αδύναμου. Ο Νόμος των ελάχιστων σε βάρος των πολλών. Ε, λοιπόν, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Γι’ αυτό είμαι σήμερα εδώ, και θα είμαι όσες φορές ακόμα χρειαστεί.

Είμαστε οργανωμένη κοινωνία και συντεταγμένη Πολιτεία. Με κανόνες που οφείλουν να σέβονται όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση. Και με τη θέληση και την υποστήριξη των πολιτών θα γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. Το αξίζουμε. Το αξίζουν οι γενιές που έρχονται και θα έχουν το προνόμιο να ζήσουν και να δημιουργήσουν σ’ αυτό τον υπέροχο τόπο, στην Κρήτη».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.