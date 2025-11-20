CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ στο εννεάμηνο – Στα 58,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ προβλέψεων με άλμα 116%

«Η πορεία του μετασχηματισμού της CrediaBank ολοκληρώνεται, οδηγώντας στην καθιέρωση μιας Τράπεζας σύγχρονης, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και πλέον διεθνή παρουσία» τόνισε η CEO Ελένη Βρεττού.

Επιδόσεις ρεκόρ στο εννεάμηνο 2025 κατέγραψε η CrediaBank χάρη στα αυξημένα οργανικά έσοδα και την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους. «Η πορεία του μετασχηματισμού της CrediaBank ολοκληρώνεται, οδηγώντας στην καθιέρωση μιας Τράπεζας σύγχρονης, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και πλέον διεθνή παρουσία» τόνισε η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank.

Ειδικότερα, ενίσχυση σε όλα τα οργανικά μεγέθη του Ομίλου και νέο ρεκόρ επιδόσεων κατέγραψε η CrediaBank παρουσιάζοντας επαναλαμβανόμενα κέρδη (προ φόρων και προβλέψεων) ύψους €58,9 εκατ., αυξημένα κατά 116% σε ετήσια βάση. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €40,8 εκατ. για το εννεάμηνο 2025, έναντι μόλις €2,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, λόγω της ισχυρής αύξησης των οργανικών εσόδων οδηγούμενα από την πιστωτική επέκταση της Τράπεζας, καθώς και των συνεργειών από τη συγχώνευση με την πρώην Παγκρήτια Τράπεζα.

Τα βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €146,8 εκατ. με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου να ανέλθουν σε €164,5 εκατ. έναντι €86,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 91% σε ετήσια βάση. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της CrediaBank καταγράφει σημαντική ενίσχυση, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να διαμορφώνεται στα €848 εκατ., με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς 15,3% επί του συνόλου της καθαρής πιστωτικής επέκτασης (δηλαδή της νέας παραγωγής), επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών της. Η Τράπεζα επιβεβαιώνει την πρόβλεψη για καθαρή πιστωτική επέκταση φέτος που θα υπερβεί τον ετήσιο στόχο του € 1 δισ.

Οι νέες εκταμιεύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €2,4 δισ. στο εννεάμηνο, καταγράφοντας ποσό που συνιστά την καλύτερη επίδοση εννεάμηνου ιστορικά για την Τράπεζα, με τις εκταμιεύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις να αποτελούν το 53% των νέων εκταμιεύσεων, ενώ το υπόλοιπο 47% διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Κατά 86% αυξήθηκαν τα καθαρά έσοδα από τόκους σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €120,5 εκατ. λόγω της καθαρής πιστωτικής επέκτασης και της αύξησης των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Ισχυρή επίδοση στα Καθαρά Έσοδα από προμήθειες, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €26,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 120% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της αυξανόμενης παραγωγής δανείων, τη συνεχιζόμενη αύξηση στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, τις μεταφορές και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €105,5 εκατ. στο εννεάμηνο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10% σε τριμηνιαία βάση, εξαιτίας της μείωσης των επαναλαμβανόμενων δαπανών προσωπικού κατά 8% και των γενικών λειτουργικών εξόδων κατά 21%. Τα παραπάνω αποτυπώνουν τα οφέλη της συγχώνευσης με την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης προσωπικού της Τράπεζας, όπως και τη συστέγαση και κλείσιμο καταστημάτων, εξορθολογίζοντας σταδιακά τη συνολική βάση κόστους της Τράπεζας σύμφωνα και με το επιχειρηματικό σχέδιο.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η Τράπεζα κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους € 40,8 εκατ., έναντι €2,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Ο δείκτης NPE του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 2,9% παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο με περιορισμένη εισροή νέων καθυστερήσεων. Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε περίπου €6,7 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9% σε σχέση με το τέλος του 2024, με τον ρυθμό αύξησης να είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης των καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος. Αυξημένα κατά 11% από τα τέλη του 2024, ήταν τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση, που ανήλθαν σε €840 εκατ.

Δήλωση Ε. Βρεττού

«Το εννεάμηνο του 2025 σηματοδοτήθηκε από μια σειρά μεγάλων αλλαγών για την CrediaBank : Η πρώτη έκδοση διεθνών ομολόγων στην ιστορία της Τράπεζας, η αλλαγή της επωνυμίας, η λειτουργική ενοποίηση, η δημιουργία του νέου concept καταστήματος Νέας Εμπειρίας και η πρώτη διεθνής κίνηση ανάπτυξης της Τράπεζας με την επικείμενη εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας, εφόσον εγκριθεί εποπτικά, αλλάζουν τα δεδομένα και τοποθετούν την CrediaBank σε μια νέα δυναμική θέση στο τραπεζικό οικοσύστημα. Η πορεία του μετασχηματισμού της CrediaBank ολοκληρώνεται, οδηγώντας στην καθιέρωση μιας Τράπεζας σύγχρονης, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και πλέον διεθνή παρουσία» τόνισε η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank.

«Το νέο ρεκόρ επαναλαμβανόμενων κερδών προ προβλέψεων στα €58,9 εκατ. διατηρεί την σταθερή αύξηση για 11 ο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €40,8 εκατ. έναντι μόλις €2,2 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο , αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών αποφάσεων μας. Κατά το εννεάμηνο του έτους, η Τράπεζα παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις ύψους €2,4 δισ ., την καλύτερη επίδοση εννεαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα. Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €848 εκατ. , με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς περίπου 15,3% επί του συνόλου της πιστωτικής επέκτασης , μια σημαντική αύξηση που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα αλλά και τις δυνατότητες της CrediaBank καθώς και την ελκυστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της» πρόσθεσε.

«Tα βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €146,8 εκατ. με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου να ανέλθουν σε €164,5 εκατ. έναντι €86,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 91% σε ετήσια βάση. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν συνολικά σε € 840 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το τέλος έτους 2024. Ήδη, επενδύουμε σε στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς οίκους, ώστε να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργαλεία διαχείρισης περιουσίας. Σήμερα, έχουμε δημιουργήσει πλέον μια ενιαία Τράπεζα, με νέα εικόνα και ταυτότητα, που προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα, συνδυάζοντας την ανθρώπινη προσέγγιση με τη χρήση της τεχνολογίας , για να προσφέρουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις» συμπλήρωσε.

«Σε αυτό το εννεάμηνο προχωρήσαμε σε σημαντικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, όπως η δυνατότητα απεριόριστων συναλλαγών αναλήψεων και ερώτησης υπολοίπου με μηδενική χρέωση από τα ATM του δικτύου μας και του δικτύου Euronet σε όλη την Ελλάδα, που πρώτοι εφαρμόσαμε τον περασμένο Αύγουστο, στοχεύοντας στην άμεση εξυπηρέτηση ιδιωτών και επαγγελματιών – ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα . Με τη συμφωνία αυτή οι πελάτες μας έχουν πλέον πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ στη χώρα , το οποίο αριθμεί πάνω από 2 .300 σημεία εξυπηρέτησης, πλέον των 142 ΑΤΜ της Τράπεζας μας. Από τον Σεπτέμβριο, το νέο concept καταστημάτων Νέας Εμπειρίας που παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχει έρθει στη ζωή, με πρώτο κατάστημα εφαρμογής το κατάστημα της Σκουφά στο Κολωνάκι. Πρόκειται για ένα concept αναβαθμισμένης εμπειρίας, προσβάσιμης σε όλους, που θέτει σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή με τον πελάτη, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση της τεχνολογίας . Αυτό το νέο concept, έρχεται για να συμπληρώσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα καταστήματα της CrediaBank : οι πόρτες είναι ανοικτές χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν όλη την ημέρα, για άμεση εξυπηρέτηση οποιαδήποτε στιγμή» ανέφερε.

«Η Τράπεζα εξελίσσεται σε φιλόξενο χώρο συνεργασίας, όπου η τεχνολογία υποστηρίζει την ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Από το προσωπικό καλωσόρισμα του πελάτη στην είσοδο του καταστήματος, έως τα σημεία απομακρυσμένης ψηφιακής εξυπηρέτησης μέσω της υπηρεσίας CrediaConnect , κάθε συναλλαγή γίνεται απρόσκοπτα, με τη σιγουριά ότι υπάρχει πάντα ένα στέλεχος της Τράπεζας για να υποστηρίξει τον πελάτη. Κι όσο ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, οι προοπτικές μας ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα. Η πρώτη μας διεθνής κίνηση επέκτασης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την επικείμενη εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας – μια συναλλαγή που θα επιταχύνει την υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου μας, διπλασιάζοντας το ενεργητικό μας και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες μας σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος, με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των μετόχων μας. Με αυτή την εξαγορά, η οποία τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, δημιουργούμε ένα πιο ισορροπημένο συνολικά χαρτοφυλάκιο που θα αποτελείται από υψηλής ποιότητας δάνεια λιανικής και ΜμΕ στις δύο αγορές, προσφέροντας στους πελάτες μας πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σε ακόμη περισσότερα νέα προϊόντα. Αναδιοργανώνουμε τη δομή μας ώστε να ενσωματώσουμε ομαλά τις δραστηριότητες της Τράπεζας στη Μάλτα, με στόχο να προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις, εισάγοντας νέα προϊόντα και αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υπάρχουσες υποδομές. Παράλληλα, αξιοποιούμε ευκαιρίες ενίσχυσης του μεριδίου μας στη λιανική τραπεζική, μέσω κομβικών συναλλαγών όπως η αγορά χαρτοφυλακίου ενήμερων στεγαστικών δανείων ύψους ύψους ~ €89 εκ. από το ισπανικό χρηματοδοτικό ίδρυμα Uni ón de Cr éditos Inmobiliarios , S .A. E .F .C .. Η κίνηση αυτή, που έγινε με τη στρατηγική συνεργασία της Cepal και της Davidson Kempner, μας επιτρέπει τη στήριξη αξιόχρεων δανειοληπτών σε όλη την Ελλάδα, ενώ στόχος είναι η διεύρυνση των εργασιών με τους εν λόγω πελάτες σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών» επεσήμανε.

«Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο: Ο μετασχηματισμός μας ολοκληρώνεται και η νέα μας σελίδα ανοίγει. Με διεθνή παρουσία και ανανεωμένη εικόνα και λειτουργία, αλλά με το ίδιο πάθος να βρισκόμαστε δίπλα στον πελάτη μας, εργαζόμαστε στρατηγικά για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας: Να είμαστε η καλύτερη τράπεζα για όλους. Ευέλικτη, αξιόπιστη, δυναμική, σταθερή αλλά κυρίως προσιτή και ανθρώπινη. Χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης, εξελισσόμαστε και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες και την κοινωνία, διατηρώντας τη δέσμευσή μας απέναντι στις Εποπτικές Αρχές, τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας. Η CrediaBank είναι εδώ, με ένα πλήθος προοπτικών μπροστά της» κατέληξε.