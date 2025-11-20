dimand:-Προχωρά-το-project-των-154-εκατ.-της-στo-Φιξ-Θεσσαλονίκης

Στο πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ στη δυτική πύλη της Θεσσαλονίκης, ένα έργο ύψους 154 εκατ. ευρώ της Dimand.

Πηγές αναφέρουν ότι οι μελέτες του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν τους επόμενους 18 μήνες, προσθέτοντας ότι η επένδυση εκτιμάται να ολοκληρωθεί το 2028 σε φάσεις.

Πρόκειται για επένδυση σε συνολική έκταση οικοπέδου περίπου 24.500 τ.μ., που θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση των τριών διατηρητέων συγκροτημάτων, καθώς και την κατασκευή δύο νέων κτιρίων. Θα αποτελείται από ένα σύνθετο συγκρότημα μικτής χρήσης που θα φιλοξενεί κατοικίες, ξενοδοχείο, καθώς και χώρους εμπορικούς, πολιτιστικούς και εστίασης.

Σε ξενάγηση του έργου σε δημοσιογράφους που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη χθες, ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, μίλησε για τον σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά των κτιρίων.

«Κάναμε μελέτη παθολογίας σε όλα τα διατηρητέα κτίρια που αξιολογεί τη στατική τους επάρκεια και βγάζει σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα υλικά του διατηρητέου», υπογράμμισε ο ίδιος. «Στοιχεία των διατηρητέων, όπως τις σωληνώσεις, θα τα κρατήσουμε και θα τα αναδείξουμε. Η λογική είναι ότι με τη νέα δόμηση να ενισχύσουμε το τοπόσημο», πρόσθεσε ο κ. Ανδριόπουλος.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι από τα συνολικά 25 στρέμματα του έργου, η κάλυψη θα φτάσει το 40%. Συνεπώς, το 60% της έκτασης, δηλαδή τα 15 στρέμματα, θα είναι ελεύθερος χώρος. «Ένας χώρος που αντιστοιχεί στην Πλατεία Αριστοτέλους», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος.

Νέα έργα στην περιοχή

Ακριβώς απέναντι από την πρώην ζυθοποιία, βρίσκεται το HUB26 (επίσης έργο της Dimand), το πρώτο, μεγάλης κλίμακας, βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο της Βόρειας Ελλάδας με μισθωτές όπως η Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς και η 3Ε. Δίπλα βρίσκονται τα νέα ιδιόκτητα γραφεία της Παρευξείνιας Τράπεζας.

Σε μια περιοχή της συμπρωτεύουσας που βρίσκεται σε ανάπτυξη, η Dimand έχει ακόμα περισσότερα σχέδια για νέες επενδύσεις. Εξετάζει ένα ακόμα γειτονικό ακίνητο που θα είναι μεικτής χρήσης, με γραφεία και κατοικίες, και, μάλιστα σε προσιτές τιμές.

«Θέλουμε να φτιάξουμε κατοικίες με κοινωνικό πρόσημο», σημείωσε ο Ανδριόπουλος, συμπληρώνοντας ότι «εδώ γύρω σε ακτίνα 500 μέτρων, ενός με δύο χιλιομέτρων, θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον».

Αξίζει να σημειωθεί πως το Μasterplan, το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα, φέρει την υπογραφή του διεθνώς διακεκριμένου αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners. Επίσης, πρόκειται να δημιουργηθεί ένας νέος πόλος πολιτισμού και τέχνης με την εγκατάσταση του MOMus – Μουσείο MOMus – Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, με τη Συλλογή Κωστάκη, τη σημαντικότερη συλλογή ρωσικής πρωτοπορίας διεθνώς.

Μεταξύ άλλων, θα αναπτυχθούν και χώροι ευεξίας με σύγχρονες υποδομές spa και χαμάμ.