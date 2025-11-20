galaxy-cosmos-mezz:-Από-2-Δεκεμβρίου-η-καταβολή-της-επιστροφής-κεφαλαίου-0,05-ευρώ-ανά-μετοχή

Ως αποτέλεσμα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Την επιστροφή κεφαλαίου το οποίο αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους ανακοίνωσε η Galaxy Cosmos Mezz, ως αποτέλεσμα της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου. Η καταβολή θα ξεκινήσει στις 2 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το σχετικό δικαίωμα από τις 26 Νοεμβρίου 2025.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η GALAXY COSMOS MEZZ PLC (η Εταιρεία) σε συνέχεια της από 1 Ιουλίου 2025 ανακοίνωσής της με τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2025 και με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Έχουν ολοκληρωθεί οι νομικές διαδικασίες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και στοΤμήμα Εφόρου Εταιρειών για την επικύρωση και εγγραφή των Ειδικών Ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 1 Ιουλίου 2025 και την 3η Νοεμβρίου 2025 παραδόθηκε από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη το Πιστοποιητικό Εγγραφής της Μείωσης Κεφαλαίου ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2025 και το Πιστοποιητικό Κεφαλαίου ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2025 το οποίο επιβεβαιώνει τη νέα δομή του μετοχικού κεφαλαίου σε συνέχεια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι:

• Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο: Ευρώ 2.051.811,4704 διαιρεμένο σε 86.941.164 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,0236 έκαστη.

• Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο: Ευρώ 2.051.811,4704 διαιρεμένο σε 86.941.164 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,0236 έκαστη. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα.

2. Διαδικασίες για επιστροφή κεφαλαίου

Το συνολικό ποσό μετρητών που κατόπιν μείωσης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου θα επιστραφεί στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων (Record Date) ανέρχεται σε Ευρώ 4.347.058,20, το οποίο αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,05 ανά μετοχή.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη, 20.11.2025 ενημερώθηκε για την μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους, ποσού Ευρώ 0,05 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τετάρτη, 26.11.2025 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α. Plus) του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,0236, ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού Ευρώ 0,05 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α. Plus) του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη, 27.11.2025 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (Ευρώ 0,05 ανά μετοχή) ορίζεται η Τρίτη, 2.12.2025. Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ALPHA BANK», ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά σε περιπτώσεις θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων τους. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του μέσω πιστωτικού ιδρύματος/επιχείρησης επενδύσεων που έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση, η καταβολή του ποσού που του αναλογεί θα διενεργηθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας.