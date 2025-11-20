ideal-holdings:-Αύξηση-62%-στα-συγκρίσιμα-καθαρά-κέρδη-9μήνου

Ισχυρές αποδόσεις καταγράφει η IDEAL Holdings στο Εννεάμηνο 2025 με σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών σε όλες τις εταιρίες.

Ισχυρές αποδόσεις καταγράφει η IDEAL Holdings στο Εννεάμηνο 2025 με σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών σε όλες τις εταιρίες. Η αναπτυξιακή δυναμική, που βασίζεται στην οργανική ανάπτυξη, την αποδοτική αξιοποίηση των κεφαλαίων και τις στοχευμένες επενδυτικές πρωτοβουλίες, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα αλλά και την προοπτική του επενδυτικού και αναπτυξιακού μοντέλου της IDEAL Holdings.

Κύρια οικονομικά μεγέθη Εννεαμήνου 2025

Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρίες της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €39,0 εκατ., αυξημένα κατά 44%.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε €23,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 55%.

Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €16,4 εκατ., αυξημένα κατά 62%.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €59,4 εκατ. με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού/ LTM Συγκρίσιμου EBITDA στο 1.1x.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Η θετική πορεία των επιδόσεών μας συνεχίστηκε και στο Εννεάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση που έχει διαμορφωθεί για την IDEAL Holdings από τις αρχές του έτους. Πλέον κινούμαστε σταθερά προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας αλλά και τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε πραγματική αξία μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, οργανική ανάπτυξη και υγιή εταιρική διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και η αυξημένη ρευστότητα ενισχύσουν περαιτέρω τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που «απελευθερώνουν τη δύναμη των επενδύσεων».

Ανοδική πορεία και ισχυρή φυσική & ψηφιακή παρουσία για τον Κλάδο Εξειδικευμένου Λιανεμπορίου (Πολυκαταστήματα attica)

Ο Κλάδος Εξειδικευμένου Λιανεμπορίου της IDEAL Holdings συνέχισε την ανοδική πορεία και στο Εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, τα πολυκαταστήματα attica κατέγραψαν αύξηση Εσόδων κατά 5%, στα €167,7 εκατ. που αποτελεί και την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 5 ετών για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 6% σε €19,0 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 13% και διαμορφώθηκαν σε €14,2 εκατ. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €15,1 εκατ. την 30.09.2025, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους €8,6 εκατ. Εντός του Εννεαμήνου 2025, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 4,9 εκατ. επισκέπτες ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών, με αύξηση των πωλήσεων Tax Free κατά 6%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 30%.

Βελτιωμένη κερδοφορία και υψηλό ανεκτέλεστο στον Κλάδο Πληροφορικής (εταιρείες BYTE, ADACOM, BLUESTREAM και θυγατρικές)

Ο Κλάδος Πληροφορικής της IDEAL Holdings κατέγραψε βελτίωση στα συγκρίσιμα αποτελέσματα και την κερδοφορία. Συγκεκριμένα, τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €11,4 εκατ., αυξημένα κατά 17%, ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ενισχύθηκαν αντίστοιχα κατά 17% σε €9,5 εκατ. Τ ο 2025 οι εταιρίες στόχευσαν στρατηγικά στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους έναντι των εσόδων. Αποτέλεσμα ήταν το περιθώριο EBITDA να παρουσιάσει σημαντική αύξηση σε 15% από 11%, με

συνέπεια τα Έσοδα να είναι μειωμένα κατά 12% και να διαμορφώνονται σε €77,8 εκατ. Οι εταιρίες θα συνεχίσουν και το επόμενο έτος την διατήρηση του περιθωρίου EBITDA παράλληλα με την αύξηση των εσόδων. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, στο τέλος του Εννεαμήνου 2025, διαμορφώθηκε σε €67 εκατ., διασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια στις μελλοντικές ροές ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €19,5 εκατ.

Σημειώνεται ότι ο Κλάδος Πληροφορικής της IDEAL Holdings, και το Εννεάμηνο 2025, συνέχισε να αναπτύσσει και να προσφέρει υπηρεσίες σε τομείς με υψηλή ζήτηση (κυβερνοασφάλεια, ψηφιακός μετασχηματισμός, ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης), εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση του στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Θετικές επιδόσεις σε κερδοφορία και μερίδια αγοράς στον Κλάδο Τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ)

Ο Κλάδος Τροφίμων της IDEAL Holdings συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή λειτουργική απόδοση, κατά το Εννεάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, τα Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €95,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας για αντίστοιχη περίοδο. Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €9,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 7%. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 81% και διαμορφώθηκαν σε €5,8 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και της μείωσης του δανεισμού και του κόστους χρηματοδότησης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €35,2 εκατ. (30.09.2025).

Σημειώνεται ότι και το εννεάμηνο 2025, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς στις επώνυμες φρέσκες σαλάτες, με τις εξαγωγές και τις πωλήσεις B2B να κινούνται σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα. Επιπλέον, η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, αξιοποιώντας συνέργειες με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, παρουσίασε σημαντική άνοδο στον κύκλο εργασιών και στα μερίδια αγοράς.