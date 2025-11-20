IRIS: Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του στις συναλλαγές – Βαριά πρόστιμα σε όσου δεν συμμορφωθούν

Από την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS στο σύνολο του λιανεμπορίου.

Την ίδια ώρα αναμορφώνεται το καθεστώς των υποχρεώσεων και των κυρώσεων για ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα συναλλαγών μέσω IRIS, με βάση το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε το κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τη Φορολογική Διοίκηση, ενσωματώνοντας τις άμεσες πληρωμές (Instant Payments) στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Δεκεμβρίου, οι πελάτες θα μπορούν να πληρώνουν επιλέγοντας τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή μέσω POS. Εφόσον επιλέξουν να πληρώσουν μέσω IRIS, θα εμφανίζεται ένας μοναδικός κωδικός QR που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συναλλαγή. Ο πελάτης θα τον «σκανάρει» μέσω του ΙRIS και θα επιβεβαιώνει την πληρωμή.

Η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS αφορά όλες τις επιχειρήσεις λιανικής και τους παρόχους υπηρεσιών που πραγματοποιούν συναλλαγές με ιδιώτες καταναλωτές. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι κάθε είσπραξη πληρωμής, είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS, να οδηγεί υποχρεωτικά στην έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης.

Τα πρόστιμα

Όσον αφορά τα πρόστιμα, οι επιχειρήσεις που θα εντοπίζονται να μην έχουν αναβαθμίσει και διασυνδέσει τα συστήματα POS και IRIS με την ΑΑΔΕ θα επιβάλλονται πρόστιμα 200.000 ευρώ. Στην περίπτωση μάλιστα υποτροπής μέσα σε διάστημα 5 ετών το πρόστιμο θα αυξάνεται στα 300.000 ευρώ.

Kυρώσεις προβλέπονται και σε όσες επιχειρήσεις δεν προχωρούν στις απαιτούμενες αναβαθμίσεις των POS εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η μη συμμόρφωση οδηγεί αυτομάτως σε απώλεια της δήλωσης συμμόρφωσης και ταυτόχρονα επιβάλλεται νέο πρόστιμο 100.000 ευρώ. Αλλά και εάν μια επιχείρηση έχει αναβαθμίσει μόνο κάποια τερματικά “EFT/POS” για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά τερματικό που δεν έχει αναβαθμιστεί. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη αναβάθμιση αποδεδειγμένα οφείλεται σε μη υπαιτιότητά τους.

Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση χρήσης ή χρησιμοποιούν τερματικά “Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης και δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης αυτών με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ή έχουν υποχρέωση αποδοχής πληρωμών ή αποδέχονται πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως η υπηρεσία IRIS online payments και δεν αποδέχονται τις σχετικές πληρωμές επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ όταν πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 20.000 ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Το πρόστιμο μειώνεται κατά πενήντα 50% όταν επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πλην των τόπων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα μέσα του επόμενου έτους, το σύστημα IRIS θα επεκταθεί και στο εξωτερικό δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών σε χώρες του δικτύου EuroPA, όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβικές χώρες και Πολωνία.