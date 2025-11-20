Lamda: Πότε πέφτουν υπογραφές για το deal με ΙΟΝ – Τα έργα στο Ελληνικό

Στην τελική ευθεία για το «κλείσιμο» της συμφωνίας με τον ιταλικό όμιλο ΙΟΝ. Πώς προχωρούν έργα στο Ελληνικό. Τι ανέφερε ο Οδυσσέας Αθανασίου στο ΧΑ σε εκδήλωση για το retail bond.

Στην τελική ευθεία για το «κλείσιμο» της συμφωνίας με την ΙΟΝ βρίσκεται ο όμιλος Lamda Development.

Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 εκτιμά η διοίκηση της Lamda Development ότι θα υπογραφεί η δεσμευτική συμφωνία με τον ιταλικό όμιλο τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ΙΟΝ για την ανάπτυξη Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στο Ελληνικό.

Αυτό ανέφερε χθες, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου, στο περιθώριο εκδήλωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την έναρξη της διαπραγμάτευσης του retail bond της εισηγμένης, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Ως γνωστόν, πρόκειται για μία από τις κορυφαίες αναπτύξεις που έχει προσελκύσει το Ελληνικό, με ισχυρό αποτύπωμα για ολόκληρη τη χώρα, καθώς η ΙΟΝ δραστηριοποιείται σε τεχνολογίες αιχμής. Στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, συνολικής δόμησης περίπου 250 χιλ. τ.μ., θα εργάζονται 2.000 άτομα από 44 χώρες. Θα κατασκευαστούν 50 χιλ. τ.μ. γραφειακών χώρων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200 χιλ. τ.μ. οικιστικών αναπτύξεων για τη στέγαση των εργαζομένων.

Η Lamda θα εισπράξει 450 εκατ. για τη διάθεση της γης στην ΙΟΝ. Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του ιταλικού ομίλου εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται ο νομικός, τεχνικός και χρηματοοικονομικός έλεγχος (due diligence) από την ΙΟΝ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα προχωρούν με βάση τα συμφωνηθέντα έως σήμερα.

Το project Ελληνικού

Ευρύτερα για το έργο του Ελληνικού, οι οικιστικές αναπτύξεις του οποίου θα χρηματοδοτηθούν από το ομόλογο των 500 εκατ., ο επικεφαλής της Lamda σημείωσε πως οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί και σε αυτό έχει βοηθήσει και η εσωτερική μονάδα κατασκευών που έχει δημιουργήσει η εταιρία.

Όπως ανέφερε, σε λιγότερο από ένα χρόνο οι αθλητές θα μπορούν να αθλούνται στις εγκαταστάσεις του, σε περίπου 1,5 χρόνο θα λειτουργήσει ο εμπορικός προορισμός στο παραλιακό μέτωπο (Riviera Galeria) και σε περίπου δύο έτη τα πρώτα σπίτια θα κατοικηθούν από τους ιδιοκτήτες τους.

Συμπλήρωσε ακόμα ότι το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας στο Ελληνικό από το εξωτερικό και ειδικά από τις ΗΠΑ έχει αυξηθεί και βρίσκεται πλέον περίπου στο 40%.

Η πετυχημένη έκδοση

Ο κ. Αθανασίου δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι ιδιώτες επενδυτές στην εταιρία λαμβάνοντας μέρος στην έκδοση του ομολόγου.

Υπενθυμίζεται ότι η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε ανήλθε σε 768,7 εκατ. ευρώ. Η ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,54 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 15.044, με το επιτόκιο του ομολόγου στο 3,8% ετησίως.

«Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη εταιρική έκδοση στη χώρα με βάση την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας» τόνισε ο επικεφαλής της Lamda και πρόσθεσε πως 15 χιλ. Έλληνες πολίτες μας έδειξαν εμπιστοσύνη καθώς 88% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές.