martin-brandenburger-(lidl-Ελλάς):-Χρειαζόμαστε-αξιόπιστους-κανόνες,-όχι-νέα-εμπόδια

«Η εκτίμηση για τον κλάδο μας μειώνεται, ακόμα κι αν επενδύουμε μαζικά και εξασφαλίζουμε θέσεις εργασίας. Αντί για ούριο άνεμο, νιώθουμε γραφειοκρατία μέσα από μια πλημμύρα νέων κανονισμών. Χρειαζόμαστε αξιόπιστους βασικούς κανόνες, όχι νέα εμπόδια, γιατί μόνο σε ένα σταθερό περιβάλλον μπορούμε να λειτουργήσουμε με επιτυχία», είπε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης από το βήμα του συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ, ο Martin Brandenburger.

Αυτή, σύμφωνα με τον CEO και πρόεδρο διοίκησης της Lidl Ελλάς, είναι η υποχρεωτική προϋπόθεση για να γίνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα. «Σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και μετακύλιση των κερδών αποδοτικότητας απευθείας στον Έλληνα καταναλωτή με τη μορφή καλών τιμών.» Και συμπλήρωσε «χρειαζόμαστε πλαίσιο για ανάπτυξη, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις ομάδες μας και να διατηρήσουμε χαμηλό το κόστος ζωής για τους καταναλωτές μας.»

Για να συμπληρώσει ότι το λιανικό εμπόριο του αύριο χρειάζεται συνεργασία. «Συνεργασία με το κράτος για ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα και τις συνθήκες της αγοράς. Ένα πλαίσιο που δεν χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντυπώσεων, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή και θεσπίζει σαφείς βασικούς κανόνες. Χρειαζόμαστε επίσης συνεργασία μεταξύ μας», είπε. Σημειώνοντας πως: «Συνεργασία που είναι διαφανής μέσω ανοιχτών θυρών και ισχυρών θεσμών που προωθούν την αξιοπιστία και τους κανόνες.»

Ο Martin Brandenburger, που ήρθε μόνος του στην Ελλάδα στα τέλη του 2021 και φεύγει σε λίγο διάστημα από σήμερα για να πάει στην Ιταλία με την γυναίκα του, την κόρη του και τον σκύλο τους, είπε ότι ζούμε σε μια εποχή που η προβλεψιμότητα δοκιμάζεται αυστηρά.

Σημείωσε πως η αύξηση των παγκόσμιων τιμών των βασικών προϊόντων και της ενέργειας επηρεάζει τους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι είναι πιο συνειδητοποιημένοι ως προς τις τιμές από ποτέ. «Η εξισορρόπηση μεταξύ δίκαιων τιμών για τους πελάτες και βιώσιμης κερδοφορίας για εμάς γίνεται καθημερινή πρόκληση», ανέφερε. Ενώ σημείωσε ότι η ανθεκτικότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι μια ζωτική αναγκαιότητα για όλους.

Αναφορικά με την επόμενη ημέρα ανέφερε ότι ήδη η αγορά επενδύει σε big data, τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικό εμπόριο. «Η τεχνολογία σίγουρα θα μας βοηθήσει να λύσουμε κρίσιμα προβλήματα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία είναι απλώς ένα εργαλείο, όχι η απόλυτη λύση», σημείωσε.

Για να συμπληρώσει: «Οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ψηφιοποίηση θα μας βοηθήσει να κλείσουμε τα κενά, αλλά ο απώτερος στόχος μας παραμένει να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη εξυπηρέτηση. Και αυτό το έργο μπορεί να εκπληρωθεί μόνο με την ενσυναίσθηση των εργαζομένων μας.»