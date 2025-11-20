metron-analysis:-Στις-15,8-μονάδες-το-προβάδισμα-της-ΝΔ-με-άνοδο-1,7-μονάδων-μέσα-σε-έναν-μήνα

Σημαντική άνοδο της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – 1,7 μονάδες σε σχέση με τον Οκτώβριο – καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Την ίδια στιγμή, ανεβαίνει κατά τρεις μονάδες το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, ενώ ανεβαίνει κατά δύο μονάδες το ποσοστό που βλέπουν ότι η χώρα είναι σε σωστή πορεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αυθόρμητες απαντήσεις (χωρίς λίστα με ονόματα δηλαδή) για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης λαμβάνει 26%, με άνοδο μίας μονάδας σε σχέση με τον Οκτώβριο, ενώ οι Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 6%, πίσω από την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο που έχουν επίσης μονοψήφια ποσοστά.

Η μέτρηση της Metron Analysis «δείχνει» μία οκτακομματική Βουλή, με τη Νίκη, τη Νέα Αριστερά, το κόμμα Κασσελάκη και τους Σπαρτιάτες να μένουν εκτός Βουλής. Εντύπωση προκαλεί η καθίζηση του ΚΚΕ στην εκτίμηση ψήφου, καθώς πέφτει από το 10% του Οκτωβρίου στο 7,5%, όπως και της Ελληνικής Λύσης, που καταγράφηκε στο 10% από 11,7% τον Οκτώβριο.

Αντίθετα, σταθεροποιείται στο 9,8% η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει η δημοφιλέστερη πολιτικός. Κέρδη καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4,9% στο 6,1% στην εκτίμηση ψήφου. Η εταιρεία δίνει σημαντική άνοδο στην Φωνή Λογικής, που ανεβαίνει από το 3,6% στο 4,4%, όπως και το ΜεΡΑ25.

Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για άλλη μία φορά η ακρίβεια, όπως και η οικονομία γενικότερα, ενώ η κυβέρνηση εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά αποδοχής από εκείνα της πρόθεσης ψήφου μόνον για τα γεωπολιτικά θέματα, όπως και τα θέματα διεθνών σχέσεων, πράγμα που υποδηλώνει ότι η αλλαγή του κλίματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

«Κόμμα Τσίπρα» και «κόμμα Σαμαρά»

Στο 10% από 11% πέφτει το «πολύ πιθανό να ψηφίσω» για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ανεβαίνει κατά 4 μονάδες το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να το ψηφίσουν.

Παράλληλα, πέφτει κατά 4 μονάδες το ποσοστό εκείνων που λένε ότι είναι απίθανο να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά, ενώ ανεβαίνει από το 3% στο 5% το «πολύ πιθανό να το ψηφίσω».

Δείτε την έρευνα: