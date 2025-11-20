mrb:-Στο-29,1%-η-ΝΔ,-στο-13,5%-το-ΠΑΣΟΚ,-στην-αδιευκρίνιστη-ψήφο-ένας-στους-τέσσερις-ψηφοφόρους

Διαφορά 15,6 μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 29,1% στην αναγωγή επί των εγκύρων, έναντι 13,5% που συγκεντρώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει 1,1% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας ενώ το ΠΑΣΟΚ χάνει 0,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου με 11,9%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 9,2% και το ΚΚΕ με 8,7%. Στο 5,9% βρίσκεται η Φωνή της Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 4,8%. H Νίκη βρίσκεται στο εκλογικό όριο του 3%.

Η δημοσκοπική άνοδος της ΝΔ αποτυπώνεται και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει τα ποσοστά του κατά μισή μονάδα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχασε ακόμα μια μονάδα στον συγκεκριμένο δείκτη.

Ειδικότερα, στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23,1% και ακολουθούν Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6%, Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%, Νίκος Ανδρουλάκης με 3,8%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,6%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,7%, Γιάνης Βαρουφάκης με 2,2%, Σωκράτης Φάμελλος με 1,7% και Στέφανος Κασσελάκης με 1,4%. Εντύπωση προκαλεί ότι «κανένας» απαντά το 30,6%.

Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dedp9bcm7ta1)

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών ως προς την ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων. Το 68,1% πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέα κόμματα καθώς τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών. Μόλις το 6,8% διαφωνεί ως προς τη δημιουργία νέων κομμάτων.

Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ», οι πολίτες απάντησαν: 82,2% αρνητικά (15,2% μάλλον αρνητικά, 67% σίγουρα αρνητικά) και 13,2 θετικά (3,4% σίγουρα θετικά, 9,8% μάλλον θετικά)

Στο ερώτημα αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απαντήσεις ήταν:

78,6% όχι (25,7% μάλλον όχι, 52,9% σίγουρα όχι) και 17,4% ναι (6,3% σίγουρα ναι, 11,1% μάλλον ναι).

To 49,3% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ ενώ το 82,2% αμφισβητεί ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε τη δημοσκόπηση