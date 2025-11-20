novartis:-«Βλέπει»-αύξηση-πωλήσεων-με-ώθηση-από-τα-αντικαρκινικά-φάρμακα

Η εταιρεία δήλωσε ότι πλέον αναμένει μέγιστες πωλήσεις για το φάρμακο κατά του καρκίνου του μαστού Kisqali τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 8 δισ. δολάρια.

Ετήσια αύξηση πωλήσεων 5% έως 6% έως το 2030, σε νόμισμα σταθερής αξίας, προβλέπει η Novartis, καθώς οι υψηλότερες εκτιμήσεις για τις μέγιστες πωλήσεις των αντικαρκινικών φαρμάκων Kisqali και Scemblix αντισταθμίζουν τις απώλειες από λήξη πατεντών.

Η μετοχή της σημείωσε κέρδη περίπου 1% στις πρώτες συναλλαγές, αλλά αυτή την ώρα χάνει σχεδόν 1%. Έχουν ενισχυθεί κατά 16% μέχρι στιγμής φέτος.

Η ελβετική φαρμακοβιομηχανία έχει δαπανήσει 30 δισ. δολαρίων σε εξαγορές και συμφωνίες αδειοδότησης φέτος, για να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της ενόψει λήξεων πατεντών για τη θεραπεία καρδιάς Entresto και το φάρμακο για το άσθμα Xolair.

Υψηλότερες προβλέψεις για μέγιστες πωλήσεις

Η εταιρεία δήλωσε ότι πλέον αναμένει μέγιστες πωλήσεις για το φάρμακο κατά του καρκίνου του μαστού Kisqali τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 8 δισ. δολάρια.

Για το φάρμακο κατά της λευχαιμίας Scemblix, αναμένει μέγιστες πωλήσεις τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια, από τουλάχιστον 3 δισ. προηγουμένως.

Αναλυτές της Jefferies υπογραμμίζουν ότι υπάρχει «άφθονος χώρος» για ακόμη υψηλότερους στόχους και για τα δύο φάρμακα. Στους πρώτους εννέα μήνες του 2025, το Kisqali και το Scemblix πραγματοποίησαν συνδυαστικές πωλήσεις 4,4 δισ. δολαρίων.

Η Novartis είπε ότι τα οκτώ πιο υποσχόμενα εγκεκριμένα φάρμακά της έχουν το καθένα δυνατότητα μέγιστων πωλήσεων από 3 δισ. έως 10 δισ. δολάρια.

Οι επενδυτές θα συνεχίσουν να διατηρούν επιφυλακτική στάση για την ανάπτυξη μετά το 2030, σύμφωνα με αναλυτές της JP Morgan, λόγω των επερχόμενων λήξεων αδειών και πιθανών πιέσεων των τιμών για το Kisqali προς το τέλος της δεκαετίας.