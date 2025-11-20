nvidia:-Τα-ισχυρά-κέρδη-και-η-αισιόδοξη-πρόβλεψη-χαλαρώνουν-τον-φόβο-του-«ai-bubble»

Η Nvidia ανακοίνωσε χθες μία εντυπωσιακά ισχυρή πρόβλεψη εσόδων ενώ παράλληλα απέρριψε την ιδέα ότι η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μία φούσκα, μετριάζοντας τις ανησυχίες που είχαν εξαπλωθεί ανάμεσα στους επενδυτές που διατηρούσαν μία επιφυλακτική στάση το τελευταίο διάστημα απέναντι στον τεχνολογικό τομέα.

Σύμφωνα με τα νούμερα που αποκάλυψε η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, αναμένει πωλήσεις περίπου 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τρίμηνο του Ιανουαρίου – περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές. Η Nvidia δήλωσε επίσης ότι μια τεράστια αύξηση εσόδων ύψους μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων που αναμένεται τα επόμενα τρίμηνα, μπορεί τελικά να αποδειχθεί είναι ακόμη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη.

Οι προοπτικές σηματοδοτούν ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή για τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, τα ακριβά και ισχυρά τσιπ που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia είχε αντιμετωπίσει αυξανόμενους φόβους τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι υπερβολικές δαπάνες για τέτοιο εξοπλισμό δεν ήταν βιώσιμες, όπως αναφέρει το -.

«Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις περί μίας φούσκας τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές. «Από την οπτική μας γωνία, βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό», τόνισε.

Το αισιόδοξο σχόλιο ώθησε τη μετοχή της Nvidia να ενισχύεται περίπου 5% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Φέτος έχει ενισχυθεί 39%, με την αξία της εταιρείας να αγγίζει τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τα αποτελέσματα της Nvidia έχουν γίνει βαρόμετρο για την υγεία της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης και η είδηση ​​ανέβασε την αξία μιας ποικιλίας σχετικών μετοχών.

Η CoreWeave, πάροχος υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης, κέρδισε περισσότερο από 9% σε εκτεταμένες συναλλαγές, ενώ η ομότιμη Nebius Group NV σημειώνει άνοδο άνω του 8%.

«Οι αγορές αντιδρούν πολύ θετικά στην είδηση ​​ότι δεν υπάρχει χαλάρωση στη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε σε σημείωμα ο Μπράιαν Μάλμπερι, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου πελατών στην Zacks Investment Management, εταιρεία που κατέχει μετοχές της Nvidia. «Η ζήτηση για λύσεις υλικού της Nvidia παραμένει ισχυρή», είπε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η εταιρεία θα καταγράψει έσοδα άνω των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα τρίμηνα, τονίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες μεγάλων κέντρων δεδομένων θα συνεχίσουν να ξοδεύουν σε νέο εξοπλισμό επειδή οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

Η Οικονομική Διευθύντρια Κολέτ Κρες προχώρησε περαιτέρω την Τετάρτη, υποδεικνύοντας ότι η Nvidia πιθανότατα θα ξεπεράσει τον στόχο των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Σίγουρα υπάρχει η ευκαιρία να έχουμε περισσότερα πέρα ​​από τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια που ανακοινώσαμε», είπε στην τηλεδιάσκεψη. «Ο αριθμός θα αυξηθεί».

Εκπληκτική πορεία αλλά και προκλήσεις

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της Nvidia ξεπέρασαν επίσης τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 62% στα 57 δισ. δολάρια κατά την περίοδο, η οποία έληξε στις 26 Οκτωβρίου. Τα κέρδη ήταν 1,30 δολάρια ανά μετοχή. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει πωλήσεις 55,2 δισ. δολαρίων και κέρδη 1,26 δολαρίων ανά μετοχή.

Η κύρια μονάδα data center της Nvidia είχε έσοδα 51,2 δισ. δολ. στο τρίμηνο, σε σύγκριση με μια μέση εκτίμηση 49,3 δισ. δολ. Τα τσιπ που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές παιχνιδιών — κάποτε η κύρια πηγή εσόδων της εταιρείας — απέφεραν πωλήσεις ύψους 4,3 δισ. δολ.. Αυτό συγκρίνεται με μια μέση εκτίμηση 4,4 δισ. δολ..

Η πρόβλεψη για το τελευταίο τρίμηνο αντικατοπτρίζει μια εκπληκτική πορεία για την εταιρεία. Οι πωλήσεις θα αυξηθούν περισσότερο από 10 φορές σε σχέση με την ίδια περίοδο μόλις πριν από τρία χρόνια. Και η Nvidia βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αποφέρει περισσότερα ετήσια καθαρά κέρδη από ό,τι θα αναφέρουν σε πωλήσεις δύο μακροχρόνιοι αντίπαλοι — η Intel. και η Advanced Micro Devices.

Ωστόσο, η επέκταση της Nvidia έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις, όπως σημειώνει το -. Οι περιορισμοί των ΗΠΑ στην αποστολή προηγμένων τσιπ στην Κίνα έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει την Nvidia από μια τεράστια αγορά για τα προϊόντα της.

Ο Χουάνγκ έχει ασκήσει πιέσεις στην Ουάσινγκτον για την ανατροπή αυτών των κανόνων, και παρά την άρση των πιο αυστηρών από αυτών, η Nvidia δεν προβλέπει επί του παρόντος πωλήσεις από επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

«Η πρόβλεψή μας για την Κίνα είναι μηδενική», δήλωσε ο Χουάνγκ σε συνέντευξη στο - Television. «Θα θέλαμε πολύ να έχουμε την ευκαιρία να επανασυνδέσουμε την κινεζική αγορά με εξαιρετικά προϊόντα» τόνισε.

Ορισμένοι επενδυτές έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη δομή των μεγάλων συμφωνιών που έχει κάνει η Nvidia με πελάτες. Οι συναλλαγές περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως η OpenAI και η Anthropic PBC, εγείροντας το ζήτημα του κατά πόσον οι συμφωνίες δημιουργούν τεχνητή ζήτηση για υπολογιστές.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Nvidia και η Microsoft Corp., πελάτης της, δήλωσαν ότι έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν έως και 15 δισεκατομμύρια δολάρια στην Anthropic.

Η νεοσύστατη επιχείρηση έχει επίσης δεσμευτεί να αγοράσει υπολογιστική χωρητικότητα αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την υπηρεσία cloud Azure της Microsoft και θα συνεργαστεί με τους μηχανικούς της Nvidia για την τελειοποίηση τσιπ και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.