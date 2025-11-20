oxfam:-Οι-δισεκατομμυριούχοι-από-τις-χώρες-της-g20-θα-μπορούσαν-να-τερματίσουν-τη-φτώχεια-στον-πλανήτη-με-τα-κέρδη-μιας-χρονιάς

Οι δισεκατομμυριούχοι από τις είκοσι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου κατέγραψαν αθροιστικά την περασμένη χρονιά κέρδη ύψους 2,2 τρισ. δολαρίων. Πρόκειται για ποσό που θα επέτρεπε να βγουν από τη φτώχεια όλοι οι φτωχοί του κόσμου, επισημαίνει σε ανάλυση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η παγκόσμια ομάδα εκστρατειών Oxfam.

Η G20 αποτελείται από 19 κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση. Αντιπροσωπεύει το 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ και τα δυο τρίτα του πληθυσμού του πλανήτη.

Χρειάζονται 1,65 τρισ. δολάρια

Πέρα από το ότι εξασφάλισαν αθροιστικά 2,2 τρισ. δολάρια το 2024, οι δισεκατομμυριούχοι στις 19 χώρες μέλη του σχήματος αυτού είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται σε 15,6 τρισ. δολάρια (+16,5%), σημειώνει στην ανάλυση η Oxfam, βασιζόμενη σε κατάλογο του περιοδικού Forbes.

«Το ετήσιο κόστος για να βγουν από την ανέχεια οι 3,8 δισ. άνθρωποι που ζουν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 1,65 τρισ. δολάρια», υπολογίζει.

Η οργάνωση με έδρα τη Βρετανία παροτρύνει τη σύνοδο της G20, που διεξάγεται το σαββατοκύριακο στη Νότια Αφρική, να μιμηθεί το παράδειγμα της χώρας αυτής, να καταπολεμήσει τις αβυσσαλέες ανισότητες και να ελαφρύνει το άχθος του χρέους που υπονομεύει τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Νότια Αφρική ελπίζει ότι στη σύνοδο που φιλοξενεί, την πρώτη στην Αφρική, θα υπάρξει πρόοδος σε προβλήματα για τις αφρικανικές χώρες κι αυτές που ανήκουν στον λεγόμενο «παγκόσμιο νότο», προτού αναλάβουν την εναλλασσόμενη προεδρία της G20 οι ΗΠΑ το 2026.

Υπέρ της σύστασης επιτροπής για την καταπολέμηση των ανισοτήτων

Παράλληλα, η Oxfam ενστερνίζεται νοτιοαφρικανική πρόταση στο πλαίσιο της G20 να ιδρυθεί διεθνής συμβουλευτική επιτροπή για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, κατ’ εικόνα της GIEC, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, που εργάζεται για την απειλή της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Αν η νοτιοαφρικανική G20 δημιουργήσει νέα διεθνή συμβουλευτική επιτροπή για τις ανισότητες, θα πρόκειται για τεράστιο βήμα στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κρίσης των ανισοτήτων», σχολιάζει ο εκτελεστικός διευθυντής της Αμίταμπ Μπεχάρ.

Ακόμη, η Oxfam καλεί οι πλούσιοι του κόσμου να «φορολογηθούν με δίκαιο τρόπο για να συμβάλουν να τερματιστεί η φτώχεια και να καταπολεμηθεί η απορρύθμιση του κλίματος».

Η ΜΚΟ κατηγορεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία μποϊκοτάρει τη σύνοδο του Γιοχάνεσμπουργκ, πως εφαρμόζει «καταστροφικές πολιτικές – από τους απερίσκεπτους τελωνειακούς δασμούς ως τις αντιδραστικές φοροαπαλλαγές, περνώντας από τις δημοσιονομικές περικοπές – οι οποίες αυξάνουν τις ανισότητες».