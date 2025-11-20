senior-advisor-επαγγελματικών-υπηρεσιών-στην-ey-Ελλάδος-η-Μαίρη-Ψύλλα

Η ΕΥ Ελλάδος ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Μαίρη Ψύλλα (φωτ.) ως Senior Advisor στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών της εξειδίκευσής της. Μέσα από αυτόν τον ρόλο, αναμένεται να ενισχύσει την ηγετική θέση της EY στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την εξωστρέφεια, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τις σχέσεις με την αγορά και δημιουργώντας ευκαιρίες για νέα αξία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διαθέτει περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας, έχοντας διατελέσει Leading Partner σε μία εκ των Big 4 εταιρειών επαγγελματικών υπηρεσιών, όπου υπήρξε επικεφαλής φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, ενώ έχει εργαστεί και ως δικηγόρος με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο. Επίσης, διετέλεσε Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τον εθνικό φορολογικό σχεδιασμό και εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας, την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με περαιτέρω εκπαίδευση σε θέματα ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου, εταιρικής διακυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει:

«Με μεγάλη χαρά, καλωσορίζουμε τη Μαίρη Ψύλλα ως Senior Advisor επαγγελματικών υπηρεσιών. Είμαι βέβαιος πως με τη μακροχρόνια εμπειρία της στον χώρο των επιχειρήσεων – τόσο από την πλευρά του συμβούλου, όσο και της δημόσιας διοίκησης – θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης της EY στον κλάδο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών. Σε μία εποχή ραγδαίων τεχνολογικών και κανονιστικών αλλαγών και μετασχηματισμού, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις και να αποτελούμε – και στα χρόνια που έρχονται – τον πιο αξιόπιστό τους business advisor».