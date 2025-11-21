Αθήνα:-Χωρίς-έρεισμα-οι-αντιδράσεις-της-Τουρκίας-για-τον-ελληνικό-Θαλάσσιο-Χωροταξικό-Σχεδιασμό

Απάντηση στις αντιδράσεις Τουρκίας όσον αφορά την επικαιροποίηση του χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας έδωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών.

Τι δήλωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού:

«Η επικαιροποίηση του χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας.

»Όπου δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αποτυπώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια σύμφωνα με τη μέση γραμμή.

»Οι θέσεις της Ελλάδας επί του θέματος έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

»Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο».

«Ο ελληνικός Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός παραβιάζει τη δικαιοδοσία της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο» ισχυρίζεται σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, που βλέπει «μονομερή βήματα της Ελλάδας, καταδικασμένα σε αποτυχία» που «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο».

«Οι προσπάθειες της Ελλάδας να νομιμοποιήσει αντιλήψεις για την ΑΟΖ και τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της, τα οποία δεν έχει οριοθετήσει με τους γείτονές της, ενσωματώνοντάς τα στον χάρτη ΘΧΣ της είναι καταδικασμένες σε αποτυχία και συνιστούν μονομερή βήματα που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.