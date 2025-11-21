Άνοδο κατά 1,02% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2056,39 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 207,9 εκ. ευρώ.

Οι αψιμαχίες των αγοραστών με τους πωλητές χαρακτήρισαν τη συνεδρίαση μέχρι τις 13.30μμ περίπου (καταγραφή ενδοσυνεδριακού χαμηλού στις 2036 μονάδες) οπότε το σκηνικό άλλαξε, με το ελληνικό χρηματιστήριο να συγχρονίζεται με τη ευφορία των διεθνών αγορών σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της Nvidia.Οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία στη συνέχεια με οδηγούς τράπεζες και άλλα blue chips με το ΓΔ να καταγράφει το υψηλό ημέρας στις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,366% με τις ευρωπαϊκές αγορές να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,55%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha Bank (+2,41%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,835), η Helleniq Energy (+0,91%), o OTE (+2,34%), η Metlen (+1,52%), η Cenergy (+2,99%) αλλά και η ΓΕΒΚΑ (+5,88%) με την Avax (+3,25%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Optima (-1,39%), η ΕΕΕ (-0,99%) και ο ΟΛΠ (-3,63%). Απολογιστικά, 77 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 31 εκείνων που υποχώρησαν.

H Premia Properties ανακοινώνει σήμερα τα μεγέθη της για το 9μηνο. Λήγουν σήμερα οι σειρές παραγώγων για τον τρέχοντα μήνα ενώ το βράδυ ανακοινώνονται οι 6μηνιαίες αναδιαρθρώσεις του δείκτη FTSE Russell.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η νευρικότητα στη Wall Street μετά την ευφορία λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων της Nvidia αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το πρόσημο του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος.