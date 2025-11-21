Ανδρουλάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Έφεραν-τον-ψεύτικο-Φραπέ-στη-Βουλή,-αλλά-εξαφάνισαν-τον-κανονικό,-τον-κουμπάρο-του-Μητσοτάκη

Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ασφάλειας, αλληλεγγύης και στρατηγικής κυρίως από την Ευρώπη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. «Η Ευρώπη και οι Αμερικανοί απέτυχαν στις επιλογές τους, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι σχέδιο ειρήνευσης, αλλά δεν νομίζω ότι κάποια χώρα μπορεί να το αποδεχτεί», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Υπογράμμισε ότι πρέπει η χώρα να κινηθεί στρατηγικά στους διπλωματικούς άξονες, ενώ δεν μπορεί να είναι διαρκώς καταναλωτής υπέρογκων αμυντικών προγραμμάτων. «Αν δούμε πού ήμασταν το 2022 και πού σήμερα, όλοι θα συμφωνήσουμε ότι υπήρχαν από το 2014 πάρα πολλά καμπανάκια τα οποία η Ευρώπη δεν τα άκουσε, με αποτέλεσμα να φτάσει σε οδυνηρό σημείο».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις επιλογές της στην εξωτερική πολιτική. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο κ. Μητσοτάκης έλεγε πριν λίγα χρόνια για ότι οι υδρογονάνθρακες έχουν πεθάνει και πλέον να κάνει άλλη επιλογή. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο υπουργός Άμυνας έλεγε ότι δεν θα κάνουμε το Αιγαίο Κόλπο του Μεξικό και τώρα να γίνονται άλλα. Αυτό δείχνει αδυναμία και έλλειμμα στρατηγικής. Δεν μπορείς να πηγαίνεις από το ένα άκρο στο άλλο. Εγώ λέω να έχουμε τη δική μας στρατηγική».

Ερωτηθείς για τις χθεσινές δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα εναντίον της Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε:

«Η κ. Ζαχάροβα δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοιες δηλώσεις. Ενώ η Τουρκία διατηρεί στρατηγική σχέση με τους Ρώσους, έχει ανάλογη αντιμετώπιση από την ΕΕ; Όχι. Να θυμίσω ότι για λίγες παραβιάσεις ρωσικών drones άνοιξε ολόκληρο θέμα με τον αέρινο θόλο της Ευρώπης, ενώ για πολλές περισσότερες εναέριες παραβιάσεις στο Αιγαίο από την Τουρκία δεν επέδειξαν ανάλογη ευαισθησία».

«Ο ‘Χασάπης’ ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ το 2019, το ’80 ήταν στο ΠΑΣΟΚ»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει πως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα δεδομένα για το θέμα. «7 χρόνια πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει 15 χρόνια», τόνισε. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε μια δικογραφία και όλοι οι πρωταγωνιστές της είναι κομματικά στελέχη της ΝΔ. Το παραβλέπουμε αυτό;»

«Η δικογραφία ζητά να διερευνηθούν Αυγενάκης και Βορίδης και έρχεται ο κ. Μητσοτάκης με τον θίασο που έστησε το καλοκαίρι και συζητάμε για παθογένειες; Παθογένειες υπήρχαν πάντα. Άλλο να συζητάμε τι γινόταν γενικά, εγώ μιλώ για μια δικογραφία. Οφείλει η Δικαιοσύνη να τους ελέγξει;»

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Όταν γίνεται δολοφονία χαρακτήρα, πρέπει να απαντάμε. Αναφέρονταν σε έναν αντιπεριφερειάρχη του ΠΑΣΟΚ ως “πράσινο Φραπέ”. Ο λόγος που τον έβαλαν στη μηχανή του κιμά ένα ολόκληρο καλοκαίρι ήταν γιατί τον υπερήλικα πατέρα του τον βοηθούσε ένας ξάδερφός του στα πρόβατα με εργόσημο. Δεν είχα μια κατηγορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, δεν ήρθε στην Εξεταστική ο κανονικός Φραπές. Έφεραν τον ψεύτικο αλλά ο κανονικός με τα εκατομμύρια, ο κουμπάρος του Μητσοτάκη, ο κομματάρχης του πρωθυπουργού δεν ήρθε. Δεν ήθελε η ΝΔ να περάσει το βάσανο των ερωτήσεων, γιατί θα είχε μεγάλη πολιτική φθορά ο πρωθυπουργός».

«Λένε για τον Χασάπη, τον κ. Στρατάκη, ότι ήταν στο ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά δεν λένε ότι ο ίδιος ήταν υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2019», συμπλήρωσε.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως «ζούμε σε μια πολύ μικρή χώρα για να γίνονται τόσες πολλές δημοσκοπήσεις»

sofokleous10.gr

