Αύξηση-3%-για-τον-τζίρο-των-επιχειρήσεων-στο-λιανεμπόριο-το-γ’-τρίμηνο

Αύξηση 3% σε ετήσια βάση σημείωσε ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου στο γ’ τρίμηνο του 2025. Ειδικότερα, ο τζίρος ανήλθε στα 19,909 δισ. ευρώ έναντι 19,336 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025, ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου κατέγραψε αύξηση 5,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

1. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, αύξηση 41,1%.

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 31,3%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 8,7%.

Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 6,0%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 4,8%.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 2,9%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 2,3%.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 1,9%.

2. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 4,5%.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αύξηση 3,5%

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 1,5%.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 1,3%.

3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

3.1 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 11.547.153 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 11.499.192 χιλ. ευρώ.

3.2 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 5.347.593 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5.277.407 χιλ. ευρώ.