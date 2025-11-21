Γιατί-ο-Κρούγκμαν-λέει-στους-νέους-να-γίνουν…υδραυλικοί

«Οι νέοι θα πρέπει να μάθουν ένα επάγγελμα που να απαιτεί χειρωνακτική εργασία»: Η έκκληση ανήκει στον Πολ Κρούγκμαν και έγινε με αφορμή παρέμβασή του για την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο φόρουμ Metafuturo 2025, που ολοκλήρωσε χθες τις εργασίες του στη Μαδρίτη. Λίγες φωνές παγκοσμίως έχουν μεγαλύτερη αυθεντία από τον βραβευμένο με Νόμπελ Οικονομικών το 2008, αμερικανό οικονομολόγο.

Ο Πολ Κρούγκμαν αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει παγκοσμίως η κοινωνία και εξέπληξε πολλούς με την άποψη που διατύπωσε: «Μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί καλύτερα στην αντικατάσταση των πνευματικών θέσεων εργασίας από τις χειρωνακτικές.

Για χρόνια λέγαμε άλλωστε,στους ανθρώπους να μάθουν να προγραμματίζουν και τώρα αυτή η τεχνολογία μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά δεν φαίνεται να είναι σε θέση να κάνει υδραυλικές εργασίες», είπε ο Κρούγκμαν, εξηγώντας ότι πάντα θεωρούσε τα αυτόνομα αυτοκίνητα μια αιώνια υπόσχεση που δεν θα υλοποιούνταν ποτέ και ότι τώρα λειτουργούν, αν και σε περιορισμένη κλίμακα.

«Το εύρος των προβλημάτων που μπορεί να λύσει η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ευρύτερο από ό,τι νομίζαμε», επέμεινε. «Αν πρέπει να δώσω μια συμβουλή σε έναν νέο, πρέπει να του πω: μάθε ένα επάγγελμα που απαιτεί χειρωνακτική εργασία και κοινή λογική, υδραυλικός για παράδειγμα », σημείωσε ο Αμερικανός νομπελίστας , εξηγώντας παράλληλα,ότι υπάρχουν βέβαια επαγγέλματα που είναι πολύ περίπλοκα εδώ και χρόνια και ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη τα πάει «πολύ καλά» σε αυτά.

Ο Κρούγκμαν πιστεύει ότι «η τεχνολογία μπορεί να προγραμματίσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει πολλές χειρωνακτικές εργασίες…Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώνει την εναλλαγή προσωπικού, αν και αυτό είναι αμφισβητήσιμο.»

Οι ευκαιρίες των νέων για δουλειά

Ο Πολ Κρούγκμαν μίλησε ανοιχτά για την επανάσταση που έφερε η εμφάνιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αν και όπως είπε, δεν θεωρεί τον εαυτό του ειδικό σε αυτόν τον τομέα.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις ευκαιρίες που έχουν οι νέοι να βρουν μια καλή δουλειά που τους επιτρέπει να ζουν άνετα, ο οικονομολόγος δήλωσε ότι, αν και οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν έχουν υψηλό επίπεδο ανεργίας, είναι αγορές με πολύ μικρό κύκλο εργασιών και είναι «περίπλοκο» να ξεκινήσει κανείς από κάτω.

Σύμφωνα με τον Κρούγκμαν, μέρος του προβλήματος είναι η αβεβαιότητα που δημιουργείται από τους δασμούς, η οποία έχει κάνει τις εταιρείες να διστάζουν να προσλάβουν νέους υπαλλήλους. «Αν έχεις δουλειά, η οικονομία πάει πολύ καλά, αλλά αν είσαι νέος που μόλις ξεκινάει, είναι περίπλοκο», είπε.

Οι νέοι και η στέγαση

Σε αυτό το σενάριο, ο Αμερικανός οικονομολόγος πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μειώνει την εναλλαγή προσωπικού , «αν και αυτό είναι αμφισβητήσιμο». Αναφέρθηκε επίσης στους χαμηλούς μισθούς των νέων και στο υψηλό κόστος ζωής. «Το κύριο πρόβλημα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι η στέγαση.

Αν υπάρχει ένα πράγμα που έχει πραγματικά ξεπεράσει τους μισθούς, εκτός από τους υπερπλούσιους, είναι το κόστος των κατοικιών, και από όσο γνωρίζουμε, αυτό προκαλείται από πολύ περιοριστικές πολιτικές κατασκευής κατοικιών», επεσήμανε.

«Όταν σκέφτεσαι τις ΗΠΑ, βλέπεις μια απελευθερωμένη και ανοιχτή αγορά, αλλά αυτό δεν ισχύει για τη στέγαση. Η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι περίπλοκη. Είναι σχεδόν αδύνατο να λάβεις άδεια οικοδομής. Και αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη. Αναρωτιέσαι πού είναι οικονομικά προσιτή η στέγαση και αποδεικνύεται ότι είναι το Τόκιο, όπου οι νέοι μπορούν να έχουν μια καλή ζωή επειδή η Ιαπωνία έχει γίνει πρωτοπόρος στις οικονομικά προσιτές αστικές κατοικίες», κατέληξε ο Κρούγκμαν.

Σκληρή δουλειά και γερό στομάχι

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πέδρο Εσκουδέρο , που διαχειρίζεται την Doma Perpetual, ένα από τα πιο κερδοφόρα hedge funds στην αγορά των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, λέει ότι αυτό που επιτρέπει σε κάποιον να επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα δεν είναι η ευφυΐα: είναι περισσότερη σκληρή δουλειά και, πάνω απ’ όλα, το στομάχι».

Ο Πέδρο Εσκουδέρο, από την ίδρυση του fund του πριν από εννέα χρόνια, έχει πετύχει ρεκόρ αποτελεσμάτων χάρη, όπως εξηγεί, στην αυστηρή εργασιακή πειθαρχία, αλλά πάνω απ’ όλα, στο ότι έχει το στομάχι να κολυμπάει κόντρα στο ρεύμα στις πιο δύσκολες στιγμές για τους επενδυτές.

Σε σχεδόν μια δεκαετία, έχει καταφέρει να διατηρήσει μια ετήσια απόδοση 17%, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό για παρόμοια περίοδο.

Η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Εσκουδέρο είναι μάλιστα πλέον πεπεισμένος για την τεράστια φούσκα που έχει σχηματιστεί στην αγορά λόγω της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Η πεποίθησή του είναι ισχυρή και πιστεύει ότι αυτή η υπερβολή της αγοράς ξεπερνά εκείνη της φούσκας των dot-com.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές ότι υπάρχει μια τεράστια φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία, και μια φούσκα έχει σχηματιστεί σε όλες τις αποτιμήσεις, γενικά στον τομέα της τεχνολογίας. Αυτό οδηγεί σχεδόν ολόκληρη την αγορά προς τα πάνω. Όχι ολόκληρη, αλλά σχεδόν. Γι’ αυτό συνεχίζω να τοποθετούμαι έντονα αμυντικά, σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι ασφάλειες και τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης όπως τα τρόφιμα. Ναι, είμαι πιο αμυντικός από ποτέ», λέει ο διαχειριστής κεφαλαίων.

Προειδοποιεί μάλιστα ότι η φούσκα που έχει σχηματιστεί είναι μεγαλύτερη από τη φούσκα των dot-com, επειδή η αγορά είναι μεγαλύτερη και οι εταιρείες που επηρεάζονται είναι πολύ μεγαλύτερες, και αυτό σημαίνει ότι οι κινήσεις θα είναι πολύ πιο σημαντικές. «Στη φούσκα των dot-com , εξηγεί, δεν υπήρχαν πέντε εταιρείες που έλεγχαν το 30% ή το 40% της αγοράς. Και να θυμάστε, τώρα είναι όλες διασυνδεδεμένες.

Στην κατάρρευση των dot-com, μια εταιρεία όπως η AOL, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αποτύχει, αλλά αυτό δεν είχε καμία σχέση με μια άλλη εταιρεία σε διαφορετικό τομέα. Ήταν εταιρείες τεχνολογίας και εταιρείες διαδικτύου, αλλά ήταν πιο ξεχωριστές. Η μία μπορεί να είναι εταιρεία επικοινωνιών, η άλλη λιανοπωλητής, και ούτω καθεξής. Τώρα, όλα είναι διασυνδεδεμένα. Αν η OpenAI δεν βγάζει χρήματα, πώς θα πληρώσει μια άλλη εταιρεία;» διερωτάται.

Πότε θα σκάσει η φούσκα;

« Προφανώς, λέει ο Εσκουδέρο, ουδείς ξέρει πότε θα σκάσει η φούσκα, αλλά τώρα βλέπετε την αλληλοσύνδεση των πάντων, και αυτό με οδηγεί να πω, ουσιαστικά, ότι όταν συμβεί η κατάρρευση, θα είναι βάναυση. Θυμηθείτε το εξής: όταν οι αγορές ανεβαίνουν, συνήθως ανεβαίνουν 50 μονάδες βάσης, 1%, κάθε μέρα… Αλλά όταν πέφτουν απότομα, πρόκειται για μια σειρά διαδοχικών πτώσεων 5%, 6% ή 7%, και σε χρόνο μηδέν η διόρθωση είναι βάναυση. Αυτό θα συμβεί χωρίς καν να το δουν οι άνθρωποι: ξυπνάς μια μέρα και κάποιος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του.

Τελικά, για να επιτευχθεί τόσο απίστευτη ταχύτητα στην παροχή πληροφοριών, χρειάζεστε μια τεράστια ποσότητα ενέργειας. Για να ψάξω για κάτι δωρεάν, το κόστος ενέργειας είναι τεράστιο. Πώς είναι αυτό βιώσιμο; Υπάρχουν ήδη άρθρα στις ΗΠΑ που λένε ότι όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων που χτίζουν τώρα δεν θα είναι βιώσιμα. Από πού αντλείτε την ενέργεια για να τροφοδοτήσετε όλα αυτά; Είναι απλώς κοινή λογική.

Κοιτάξτε τι κάνει ο Μπάφετ

Και αν κοιτάξετε τι κάνει ο θρύλος της Wall Street, Γουόρεν Μπάφετ, θα δείτε ότι μαζεύει περισσότερη ρευστότητα από ποτέ. Κανείς δεν ξέρει πότε θα σκάσει αυτό, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η φούσκα μεγαλώνει.

«Η έκρηξη θα είναι σαν ηφαίστειο: μια μέρα βγαίνει λίγος καπνός, μετά ηρεμεί… και ξαφνικά, μπαμ! Και σε μια εβδομάδα έχει εξαλειφθεί το 30% ή 40% της αξίας του χαρτοφυλακίου και δεν ανακάμπτει για αρκετά χρόνια», προειδοποιεί ο Εσκουδέρο.