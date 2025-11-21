Γουίλιαμς-(fed):-Υπάρχει-περιθώριο-για-περαιτέρω-μείωση-επιτοκίων

Περιθώριο να μειώσει ξανά το βασικό της επιτόκιο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δήλωσε ότι υπάρχει ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, καθώς η αδυναμία της αγοράς εργασίας αποτελεί μεγαλύτερη οικονομική απειλή από τον υψηλότερο πληθωρισμό.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, μιλώντας την Παρασκευή στο Σαντιάγο της Χιλής, οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί, ενώ οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί.

«Θεωρώ τη νομισματική πολιτική ως μέτρια περιοριστική, αν και ήταν κάπως λιγότερο πριν από τις πρόσφατες ενέργειές μας», είπε. «Επομένως, εξακολουθώ να βλέπω περιθώριο για περαιτέρω προσαρμογή βραχυπρόθεσμα στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο, ώστε να μετακινηθεί η στάση της πολιτικής πιο κοντά στο εύρος του ουδέτερου επιτοκίου, διατηρώντας έτσι την ισορροπία μεταξύ της επίτευξης των δύο στόχων μας» τόνισε.

Τα σχόλια του Γουίλιαμς υποδηλώνουν ότι μια ακόμη μείωση των επιτοκίων παραμένει μια πιθανότητα, την ώρα που ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ προσπαθεί να διαμορφώσει μια συναίνεση μεταξύ μιας διασπασμένης ομάδας υπευθύνων χάραξης πολιτικής εγκαίρως για τη συνάντησή τους στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Μετά από μια δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων τον Οκτώβριο, ορισμένοι αξιωματούχοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους ή την αβεβαιότητά τους σχετικά με την υποστήριξη μιας τρίτης συνεχόμενης κίνησης τον Δεκέμβριο.

Οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους στην πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου και τώρα βλέπουν πιθανότητα μείωσης περίπου 60%, σύμφωνα με την τιμολόγηση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, από περίπου 45% πριν από την ομιλία του Γουίλιαμς.

«Η εκτίμησή μου είναι ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί καθώς η αγορά εργασίας έχει ψυχρανθεί, ενώ οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί κάπως», δήλωσε ο Γουίλιαμς. «Ο υποκείμενος πληθωρισμός συνεχίζει να έχει καθοδική τάση, ελλείψει οποιωνδήποτε ενδείξεων δευτερογενών επιδράσεων που προέρχονται από τους δασμούς» πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε επίσης, οι εμπορικοί δασμοί πιθανότατα συνέβαλαν περίπου κατά μισή έως τρία τέταρτα της ποσοστιαίας μονάδας στον τρέχοντα ρυθμό πληθωρισμού, αν και πρόσθεσε ότι δεν βλέπει τους δασμούς να τροφοδοτούν δευτερογενείς ή άλλες δευτερογενείς επιπτώσεις στις τιμές.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3% το έτος έως τον Σεπτέμβριο, συμβάλλοντας στις ανησυχίες ορισμένων αξιωματούχων.