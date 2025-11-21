Δήμας:-Εκτεταμένο-το-πρόγραμμα-έργων-που-υλοποιείται-στην-Πελοπόννησο

Ξεκινώντας από τους μεγάλους οδικούς άξονες, ο κ. Δήμας τόνισε ότι στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του οδικού έργου Πάτρα – Πύργος.

Η Πελοπόννησος διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες και μένει να τις υποστηρίξουμε και να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο 2ο Forum Πελοποννήσου, με κεντρικό θέμα «Αυτοδιοίκηση: Αποκεντρωμένη – Ανθεκτική – Βιώσιμη».

Κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε συνοπτικά το εκτεταμένο πρόγραμμα έργων που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σε όλη την Επικράτεια, με έμφαση στις παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στην Πελοπόννησο.

Ξεκινώντας από τους μεγάλους οδικούς άξονες, ο κ. Δήμας τόνισε ότι στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του οδικού έργου Πάτρα – Πύργος, ολοκληρώνοντας ένα έργο υψίστης σημασίας για όλη τη Δυτική Ελλάδα και φυσικά την Πελοπόννησο, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόοδο εργασιών στο βόρειο τμήμα του Ε65 και στον ΒΟΑΚ.

«Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στη στρατηγική μας για την Πελοπόννησο, όπου εκτελείται ένα σύνθετο πρόγραμμα παρεμβάσεων», πρόσθεσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Στην ενότητα των οδικών έργων ανέφερε ότι το έργο Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη προχωρά και ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών αναμένεται να ενταθεί, ενώ για τον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα εκπονούνται μελέτες από την Ολυμπία Οδό. Παράλληλα, συνεχίζεται η βελτίωση της 9ης Εθνικής Οδού με την κατασκευή της παράκαμψης Γιάλοβας, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση του δυτικού οδικού άξονα από τα Ιωάννινα έως την Καλαμάτα.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τα οποία είναι αναγκαία λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, δεδομένου ότι περίπου το 80% του νερού στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για άρδευση.

Σχετικά, συμπλήρωσε ότι γίνονται παρεμβάσεις στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, δρομολογείται η κατασκευή των φραγμάτων Ασωπού στην Κορινθία και Κελεφίνας στη Λακωνία, ενώ προχωρά και το έργο μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου προς τον Δήμο Ερμιονίδας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε την αξία των κτιριακών έργων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου έχουν ήδη ανακαινιστεί 430 σχολικά κτίρια σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων, τα 33 στην Πελοπόννησο.

Πρόσθεσε δε, ότι στην Πελοπόννησο αναβαθμίζονται και άλλες κτιριακές υποδομές σε τομείς όπως η Δικαιοσύνη, η Ασφάλεια και η Υγεία, όπως το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στο Άστρος και το Ειρηνοδικείο στην Πύλο, ενώ υπεγράφη και η σύμβαση για την οδική σύνδεση του νέου Νοσοκομείου Σπάρτης.

«Ως Βουλευτής Κορινθίας θέλω να υπογραμμίσω την πάγια θέση μου πώς η διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου πρέπει να ταυτίζεται με τη γεωγραφική περιφέρεια Πελοποννήσου», υποστήριξε ο κ. Δήμας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε: «Οι προαναφερθείσες παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση υλοποιεί ένα σαφές σχέδιο για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εθνικών υποδομών, καθώς και μια ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια».