ΔΕΗ:-Στο-5,47%-το-ποσοστό-των-ίδιων-μετοχών

Συνολικά 89.150 ίδιες μετοχές αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών η ΔΕΗ, κατά το χρονικό διάστημα από 13/11/2025 έως 19/11/2025 με το συνολικό ποσοστό της να διαμορφώνεται στο 5,4732%.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.927.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 13.11.2025 μέχρι και 19.11.2025, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 89.150 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 20.210.943 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,4732% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.