ΕΕΣΥΠ: Έσοδα 322,1 εκατ. το 2026, προβλέψεις για 2,66 δισ. το 2028 – Από ποια projects προέρχονται

Προσδοκώμενα έσοδα ύψους 322,1 εκατ. ευρώ προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2026 για την ΕΕΣΥΠ. Από ποιες υποδομές και ακίνητα θα προέλθουν. Οι προβολές για την περίοδο έως και το 2029. Τι έγινε το 2025, τι έρχεται το 2026. Τα εμβληματικά έργα και projects. Η πορεία των αποκρατικοποιήσεων τα τελευταία έτη, έσοδα άνω των 14 δις από το 2011. Στα 1,35 δις η Εγνατία.

Προσδοκώμενα έσοδα ύψους 322,1 εκατ. ευρώ προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2026 για την ΕΕΣΥΠ, το γνωστό «Υπερταμείο», εκ των οποίων η πλειοψηφία, ύψους 269,2 εκατ. ευρώ, σχετίζεται με εκτιμώμενα έσοδα από διαγωνισμούς έργων οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026.

Ποσό 51 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» (μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές), αφορά σε πωλήσεις παγίων και ποσό 228 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνεται στην κατηγορία 45 «Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων» (χρηματοοικονομικές συναλλαγές), αφορά σε πωλήσεις μετοχών διαφόρων εταιρειών με μέτοχο το Δημόσιο ή/και την ΕΕΣΥΠ.

Επίσης, καταγράφονται προσδοκώμενα έσοδα από διαγωνισμούς για τους οποίους έχουν υποβληθεί δεσμευτικές προσφορές, με αναμενόμενη πρώτη εκταμίευση το 2026, ύψους 9,7 εκατ. ευρώ, αλλά και έσοδα από καταβολές δόσεων, ολοκληρωμένων συναλλαγών προηγούμενων ετών ύψους 43,2 εκατ. ευρώ (αφορά σε συμβάσεις παραχώρησης).

Ανάμεσα σε αυτά, περιλαμβάνονται έσοδα από δράσεις όπως τα Περιφερειακά Αεροδρόμια (22 εκατ. ευρώ), Δικαιώματα Συχνοτήτων – Κινητή Τηλεφωνία (8,3 εκατ.), από τη Μαρίνα Αλίμου (Reds – Ελλάκτωρ) 2,9 εκατ. ευρώ, τη Mega Yacht Kerkyra (Lamda Development) 9,7 εκατ. ευρώ, ενώ γίνεται αναφορά για «Έργα σε στάδιο προετοιμασίας» με συνολικά έσοδα το 2026 ύψους 227,8 εκατ. ευρώ, κυρίως σε Q2 και Q3 (159,5 εκατ. και 92 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Επιπλέον, προβλέπονται έσοδα από e auction ακινήτων 4,5 εκατ. ευρώ, από τα projects Καμένα Βούρλα (Πηγές και Camping) συνολικά 5,5 εκατ. ευρώ ενώ για «Λοιπά ακίνητα σε στάδιο προετοιμασία» τα εκτιμώμενα έσοδα υπολογίζονται σε 41,4 εκατ. (συνολικά από real estate 51,4 εκατ. ευρώ).

Για το 2025, όπου προβλέπονται έσοδα από αποκρατικοποιήσεις ύψους 1,561 δισ. ευρώ απ’ όπου η «μερίδα του λέοντος», περί τα 1,35 δισ. ευρώ, θα έρθουν από την ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατία Οδού (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε τακτικά προβλεπόμενα έσοδα από Περιφερειακά Αεροδρόμια (σχεδόν 130 εκατ. ευρώ συνολικά με τακτική και μεταβλητή αμοιβή), Δικαιώματα Συχνοτήτων (Κινητή Τηλεφωνία) 5G κ.α..

Όσον αφορά στις αποκρατικοποιήσεις, κατά τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ (που απορροφήθηκε από την ΕΕΣΥΠ) από το 2011 έως και το 2025, υλοποιήθηκαν 76 έργα με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, συνολικής αξίας 15,732,5 δις. ευρώ και εισπράχθηκαν έσοδα (σε ταμειακή βάση) από ολοκληρωμένες συναλλαγές, συνολικής αξίας 14,315,2 δις. ευρώ. Το 2024 τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις – αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, λόγω Αττικής Οδού με 3,27 δις (σύμβαση παραχώρησης με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και ΔΑΑ με 784,7 εκατ. IPO), ανήλθαν σε 4,18 δις ευρώ.

Το πλάνο για τη συνέχεια

Όπως προκύπτει από σχετικούς πίνακες, για το 2027 προβλέπονται έσοδα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας ύψους 212,43 εκατ. ευρώ, για το 2028 ύψους 2,663 δισ. ευρώ και για το 2029 ύψους 174,78 ευρώ, Σωρευτικά, από το 2021 έως και το 2026 τα έσοδα θα ανέλθουν σε 7,81 δισ. ευρώ και έως το 2029 (κατ’ εκτίμηση) σε 10,86 δισ. ευρώ.

Για τα έτη 2027 και 2028 εκτιμώνται έσοδα 137,3 εκατ. και 2,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα από «Έργα στο στάδιο προετοιμασίας (λοιπά εταιρικά και υποδομές)», ενώ στα 138 εκατ. θα φτάσουν τα σχετικά έσοδα για το 2029. Από τα ακίνητα θα προέλθουν 28,48 εκατ. ευρώ έσοδα το 2027 (και οριακά έσοδα το 2028-2029).

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος περαιτέρω καθιέρωσης του ρόλου της ΕΕΣΥΠ ως Sovereign Wealth Fund, με την υλοποίηση επενδύσεων μέσω του Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των θυγατρικών εταιρειών, την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και τη δημοπράτηση νέων έργων στρατηγικής σημασίας από το PPF.

Επιπλέον, προβλέπονται: η έναρξη νέων σημαντικών έργων, όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ, η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές ΑΕ και η δημιουργία της μαρίνας Mega Yacht στην Κέρκυρα, η συνέχιση της ψηφιακής καταγραφής 36.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ και η εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης 1.000 εξ αυτών.

Στα σχέδια είναι επίσης η περαιτέρω αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας με την παραλαβή επιπλέον νέων οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η έναρξη επενδύσεων από το Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποδοτικότητας των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της μέσω επενδύσεων.

Έργα ενταγμένα στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας»

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα – δράσεις όπως: Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων ΕΑΣ Υμηττού, Ανέγερση και λειτουργία του κυβερνητικού πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης», Μεταρρύθμιση ΠΦΥ, Ανακαίνιση και αναβάθμιση της υποδομής των νοσοκομείων του ΕΣΥ, Πρόγραμμα Προστασίας Δασών Antinero ΙΙ, Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, Πρόγραμμα Προστασίας Δασών Antinero ΙΙI, Έργα ορεινής υδρονομίας – πρόγραμμα Aqua Montis, Ταμείο εκσυγχρονισμού (Modernisation Fund), Ταμείο Απανθρακοποίησης των ελληνικών νησιών (Decarbonisation Fund), Μετεγκατάσταση του Συγκροτήματος των Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού, Συντήρηση και ενεργειακή επέκταση του ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης», Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», Οδικός χάρτης για την αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», Αναβάθμιση υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης: Αποκατάσταση βαθών στη λιμενολεκάνη και τον δίαυλο ναυσιπλοΐας, Αναβάθμιση υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης: Αποκατάσταση βαθών στη λιμενολεκάνη και τον δίαυλο ναυσιπλοΐας, Λιμένας Βόλου – Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών μετά τις κακοκαιρίες “Daniel” και “Elias”, Αθηναϊκή Ριβιέρα – Υποέργο 3: Αθηναϊκή Ριβιέρα 1. Αστικός περίπατος (τμήμα από τον Δήμο Καλλιθέας έως τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης), Μετεγκατάσταση μεταφορικών επιχειρήσεων Ελαιώνα σε ακίνητο του Δήμου Φυλής, Αξιοποίηση πρώην Στρατοπέδου Γκόνου κ.α..

Τα έσοδα από τα ανωτέρω έργα, που θα ανέλθουν έως 0,5% επί του προϋπολογισμού τους, θα διατεθούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του PPF.

Οι επιδόσεις του 2025

Όπως αναφέρεται, το 2025 η ΕΕΣΥΠ εξακολουθεί να διαδραματίζει ρόλο σταθερότητας και ανάπτυξης, προωθώντας μία σειρά πρωτοβουλιών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων ως ενεργός μέτοχος και ολοκληρώνοντας τον στρατηγικό μετασχηματισμό της, με απώτερο στόχο τη σταδιακή μετατροπή της σε Sovereign Wealth Fund, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Περαιτέρω, εντός του έτους 2025 λειτουργεί έχοντας πλέον απορροφήσει τις δραστηριότητες του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ και ενισχύοντας συνεπώς σημαντικά το μέγεθος και την περιπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Μεταξύ άλλων, εντός του 2025:

• ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγχώνευσης και απορρόφησης του ΤΑΙΠΕΔ και των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ΤΧΣ με τη δημιουργία μίας ενιαίας εταιρείας συνολικού ενεργητικού 7,1 δισ. ευρώ και συνολικών ιδίων κεφαλαίων 6,3 δισ. ευρώ κατά την 30η.6.2025,

• ιδρύθηκε ο νέος επενδυτικός βραχίονας της ΕΕΣΥΠ, το Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών. Με την ενεργοποίησή του η ΕΕΣΥΠ δημιουργεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδύσεων με ενισχυμένη εταιρική διακυβέρνηση, διαφάνεια και συνεργασία. Ο στόχος του Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών είναι η υλοποίηση επενδύσεων σε συνεργασία με αξιόπιστους διεθνείς και εγχώριους εταίρους στη Νέα Οικονομία – τεχνολογία, καινοτομία, γαλάζια οικονομία, κυκλική οικονομία, βιοτεχνολογία, αγροτεχνολογία και διαχείριση υδάτινων πόρων,

• πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα για τη βελτίωση των υπηρεσιών των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας με: (α) τη σταδιακή παράδοση περισσότερων των 700 νέων λεωφορείων, (β) την 24ωρη λειτουργία του μετρό, του τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο και (γ) την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος «Αριάδνη» για την ενίσχυση της ασφάλειας στα μέσα μεταφοράς και τη δυνατότητα ανέπαφων πληρωμών (tap2ride),

• οριστικοποιήθηκε το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα,

• εξελίσσεται το φιλόδοξο έργο της καταγραφής 36.000 ακινήτων της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), το οποίο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και

• συνέχισαν απρόσκοπτα η ωρίμανση και η δημοπράτηση εμβληματικών έργων από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (ΜΣΣΣ) – Project Preparation Facility (PPF), τα οποία καθιστούν ανταγωνιστικότερη την ελληνική οικονομία συμβάλλοντας στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο παραγωγικό υπόδειγμα.

Η μονάδα PPF

Στη Μονάδα έχουν ανατεθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 δισ. ευρώ από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνονται επενδύσεις με βαθύ κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, όπως το πρόγραμμα Antinero για την προστασία δασικών οικοσυστημάτων από την κλιματική κρίση, το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» για την ενίσχυση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, η αποκατάσταση και η αναβάθμιση του συγκροτήματος του ΟΑΚΑ, η αναβάθμιση περισσότερων των 90 νοσοκομείων και 150 κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα και η δημιουργία νέων Επιχειρηματικών Κέντρων Logistics στον Δήμο Φυλής και στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Τα έσοδα

Στον τομέα των οικονομικών επιδόσεων της ΕΕΣΥΠ, μαζί με τις δραστηριότητες του πρώην ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ, η εταιρεία έχει επιτύχει υψηλό ιστορικό κερδοφορίας, η οποία ανήλθε το 1ο εξάμηνο του 2025 στο ποσό των 209,5 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω έως το τέλος του έτους.

Οι περισσότερες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η ΕΕΣΥΠ σε επίπεδο Ομίλου βελτιώνουν έτι περαιτέρω τις επιδόσεις τους σε σχέση με το έτος 2024, όταν η ΕΕΣΥΠ κατέγραψε κέρδη ύψους 30,9 εκατ. ευρώ και σε ενοποιημένο επίπεδο κέρδη ύψους 211,1 εκατ. ευρώ.

Τι πέτυχε το (πρώην) ΤΑΙΠΕΔ

Όσον αφορά στις αποκρατικοποιήσεις, κατά τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ (που απορροφήθηκε από την ΕΕΣΥΠ) από το 2011 έως και το 2025, υλοποιήθηκαν 76 έργα με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, συνολικής αξίας 15,732,5 δις. ευρώ και εισπράχθηκαν έσοδα (σε ταμειακή βάση) από ολοκληρωμένες συναλλαγές, συνολικής αξίας 14,315,2 δις. ευρώ.

Σημειώνεται πως η διαφορά των 1.417,3 δις. ευρώ έγκειται αφενός, σε προγραμματισμένη κατανομή δόσεων για έργα, στα οποία το οικονομικό κλείσιμο έχει ήδη συντελεστεί και αφετέρου, σε έργα για τα οποία υπάρχει δεσμευτική προσφορά και το οικονομικό κλείσιμο αναμένεται σε επόμενο χρόνο. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι πέραν του συνολικού τιμήματος που καταβάλλεται για ένα περιουσιακό στοιχείο, οι επενδυτές ανάλογα με το είδος της συναλλαγής και εφόσον το επιτρέπει η φύση του περιουσιακού στοιχείου, δεσμεύονται σε ένα ελάχιστο ύψος επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Το 2025 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα: • η έναρξη της υποπαραχώρησης του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ΑΕ – Σταθμός Πολλαπλών Χρήσεων «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’», • η ολοκλήρωση μεταβίβασης στην ΕΕΣΥΠ του 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, που κατείχε η HELLENiQ ENERGY Holdings, • η υποβολή πέντε δεσμευτικών προσφορών για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου ΑΕ, • η ανακήρυξη επενδυτή για την παραχώρηση της μαρίνας Αργοστολίου, • η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος τεσσάρων επενδυτικών σχημάτων για την αξιοποίηση του έργου «Λιμένες Κρουαζιέρας: (Τμήμα 1) Κατάκολο – Πάτρα, (Τμήμα 2) Καβάλα “Απόστολος Παύλος”» και • η πώληση του ακινήτου Ακτή και κάμπινγκ Αγίας Τριάδας.

Παράλληλα, εντός του 2025 είναι σε εξέλιξη, σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης, οι εξής διαγωνισμοί: • η πώληση μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου ΑΕ, • η ολοκλήρωση του διαγωνισμού μακροχρόνιας παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας, • η αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, • η δεκαετής παραχώρηση των κρατικών λαχείων, • η παραχώρηση της μαρίνας Αργοστολίου, • η παραχώρηση της μαρίνας Πύλου, • η υποπαραχώρηση της μαρίνας Mega Yacht Κέρκυρας του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ, • η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, • η ανάπτυξη του κυβερνητικού πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» μέσω Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) – ΜΣΣΣ, • η παραχώρηση του επιχειρηματικού πάρκου – πρώην Στρατοπέδου Γκόνου – Θεσσαλονίκη (ΜΣΣΣ), • η παραχώρηση του επιχειρηματικού πάρκου – Φυλή – Αττική (ΜΣΣΣ), • η ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ – HELEXPO (ΜΣΣΣ), • η αξιοποίηση του κτήματος Τατοΐου με τη δημιουργία ξενώνων, εστιατορίων, θερμοκηπίου, οινοποιείου, ελαιουργείου, κέντρου ιππασίας κ.λπ. (ΜΣΣΣ), • η μακροχρόνια μίσθωση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου, • η μίσθωση ιαματικής πηγής και η πώληση του παραθαλάσσιου ακινήτου κάμπινγκ Καμένων Βούρλων – Kονιαβίτη, κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου π.δ. του ΕΣΧΑΔΑ από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), • η αξιοποίηση του ακινήτου Ακτή και κάμπινγκ Ποσειδίου Κασσάνδρας, • η μίσθωση του ακινήτου ιαματικής πηγής Καμένων Βούρλων – Λουτρόπολης, σύμφωνα με το π.δ. 12/2025 (Δ’ 671), • η αξιοποίηση του ακινήτου ιαματικής πηγής Θερμοπυλών, κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου π.δ. του ΕΣΧΑΔΑ από το ΣτΕ, • η αξιοποίηση του ακινήτου ιαματικής πηγής Υπάτης και • η έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του ακινήτου Σάνη – Κασσάνδρα – Χαλκιδική – Βόρειο Τμήμα Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας.

Τέλος, τελεί σε προπαρασκευαστικό στάδιο και η ωρίμανση των διαγωνιστικών διαδικασιών παραχώρησης/υποπαραχώρησης των: • περιφερειακών λιμένων και μαρινών: μαρίνα Ιτέας, μαρίνα Ζακύνθου, μαρίνα Σκιάθου, μαρίνα Μανδρακίου Ρόδου, μαρίνα Καλαμαριάς (Αρετσού), μαρίνα Ημερολιάς – Κέρκυρα καθώς και της υποπαραχώρησης της μαρίνας Πάτρας του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας κ.λπ. και • λοιπών ακινήτων που εμπεριέχονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ – κλάδος πρώην ΤΑΙΠΕΔ, όπως είναι τα τουριστικά ακίνητα, τα ακίνητα με ιαματικές πηγές κ.λπ.