ΕΣΠ: Ο προϋπολογισμός δείχνει προοπτική – Το εμπόριο επιτέλους να γίνει προτεραιότητα

Είναι απαραίτητο οι μεταρρυθμίσεις να συνοδευτούν από φορολογική και ασφαλιστική ελάφρυνση, καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας», αναφέρει.

Στον νέο προϋπολογισμό και τα «θετικά στοιχεία» του, που αποτυπώνουν μια οικονομία με ισχυρότερη σταθερότητα και προοπτική, αναφέρεται ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά σε σχετική ανακοίνωση.

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι που απειλούν την ελληνική οικονομία – Τα τρία κακά σενάρια

«Για να αποκτήσουν όμως ουσιαστικό αντίκτυπο στην αγορά», σημειώνει, «οι προβλέψεις αυτές πρέπει να μετατραπούν σε πολιτικές που στηρίζουν την πραγματική οικονομία και ειδικά το εμπόριο, το οποίο παραμένει ο ζωντανός πυλώνας που συνδέει την παραγωγή, την κατανάλωση και την επιχειρηματικότητα».

Πελώριες δαπάνες, χαμηλή βαθμολογία στη διαχείριση: Το «κρυφό» πρόβλημα του προϋπολογισμού

«Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, οι ενεργειακές επιβαρύνσεις, οι τραπεζικές χρεώσεις και η διοικητική πολυπλοκότητα συνεχίζουν να πιέζουν τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Είναι απαραίτητο οι μεταρρυθμίσεις να συνοδευτούν από φορολογική και ασφαλιστική ελάφρυνση, καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας, ώστε ο εμπορικός κλάδος να παραμείνει ανταγωνιστικός και βιώσιμος», επισημαίνεται.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΣΠ Θ. Καπράλος: «Το εμπόριο αξίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και των οικονομικών αποφάσεων, γιατί εκεί αποτυπώνονται άμεσα οι επιλογές της πολιτείας και εκεί διαμορφώνεται η καθημερινότητα της αγοράς. Η ανάπτυξη έχει αξία μόνο όταν αγγίζει το εμπόριο και το ενισχύει, γιατί τότε αγγίζει και την κοινωνία».