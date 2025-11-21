Η-Κομισιόν-παραπέμπει-την-Ελλάδα-λόγω-μη-ευθυγράμμισης-με-τους-κανόνες-για-τα-οικογενειακά-επιδόματα

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μόνο υπήκοοι της ΕΕ που έχουν διαμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε χρόνια με τα παιδιά τους μπορούν να ζητήσουν οικογενειακά επιδόματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη ευθυγράμμισης της εθνικής της νομοθεσίας για τα οικογενειακά επιδόματα με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μόνο υπήκοοι της ΕΕ που έχουν διαμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε χρόνια με τα παιδιά τους μπορούν να ζητήσουν οικογενειακά επιδόματα. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, ακόμη και αν καλύπτονται από τους κανόνες συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ (για παράδειγμα, επειδή μετακόμισαν στην Ελλάδα από άλλη χώρα της ΕΕ), πρέπει να διαμένουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον 12 έτη για να είναι επιλέξιμοι. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι απαιτήσεις αυτές εισάγουν διακρίσεις και παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ. Οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύουν ρητά κάθε προϋπόθεση κατοικίας για τη λήψη παροχών κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα οικογενειακά επιδόματα.

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει τον Νοέμβριο του 2023 αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2024. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διορθώσει την κατάσταση, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Ιστορικό

Οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004] διασφαλίζουν ότι οι πολίτες της ΕΕ που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν εκεί δεν χάνουν τα δικαιώματά τους κοινωνικής ασφάλισης, όπως συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη, οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα ανεργίας. Η νομοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ] εγγυάται ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να εργάζονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και να έχουν ίση πρόσβαση στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας και τα κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα.