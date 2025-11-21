Η Wall ανακάμπτει: Η Fed αναπτερώνει τις προσδοκίες των επενδυτών για μείωση επιτοκίων

Οι αμερικανικές μετοχές ανακάμπτουν την Παρασκευή 21/11 μετά τη «βουτιά» της Πέμπτης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι δηλώσεις του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για νέες μειώσεις επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 73 μονάδες ή 0,16% στις 45.824,56 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,44% στις 6.567,85 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κερδίζει 0,57% στις 22.204,543 μονάδες.

Οι δηλώσεις ενός τόσο σημαντικού στελέχους της Fed όπως ο Γουίλιαμς έβγαλαν την αγορά μετοχών από την πτωτική πορεία που είχαν προκαλέσει οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης και ενίσχυσαν τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η Fed θα προχωρήσει πράγματι σε μια τρίτη μείωση επιτοκίων μέσα στη χρονιά τον επόμενο μήνα. Οι επενδυτές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια της Fed αποτιμούν πλέον με πιθανότητα άνω του 70% μια μείωση κατά 0,25%, από 39,1% που ήταν μία ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

«Θεωρώ ότι η νομισματική πολιτική είναι ελαφρώς περιοριστική, αν και λιγότερο από ό,τι πριν από τις πρόσφατες κινήσεις μας», δήλωσε ο Γουίλιαμς σε ομιλία του στο Σαντιάγο της Χιλής. «Επομένως, εξακολουθώ να βλέπω περιθώριο για μια περαιτέρω προσαρμογή βραχυπρόθεσμα στο εύρος-στόχο του ομοσπονδιακού επιτοκίου, ώστε να φέρουμε τη στάση της πολιτικής πιο κοντά σε μια ουδέτερη περιοχή, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ των δύο στόχων μας».

Οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, που πριν από τις δηλώσεις Γουίλιαμς όδευαν προς ακόμη μία δύσκολη συνεδρίαση, περιόρισαν τις απώλειές τους στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Nvidia και AMD πέρασαν σε θετικό έδαφος. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική μπορεί να αναζωογονήσει την υποτονική οικονομία και να δικαιολογήσει τις ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες προέρχονται από μια δύσκολη αναστροφή την Πέμπτη και εξακολουθούν να κατευθύνονται προς μεγάλες εβδομαδιαίες απώλειες. Ο Dow είχε σημειώσει άνοδο άνω των 700 μονάδων την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της Nvidia. Ωστόσο, ο δείκτης, όπως και οι S&P 500 και Nasdaq, έκλεισε τελικά με μεγάλες απώλειες, καθώς η αρχική αντίδραση υποχώρησε και εντάθηκαν οι ανησυχίες ότι η Fed δεν θα μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Ο S&P 500 παραμένει μειωμένος κατά 2,4% σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow κατά σχεδόν 2,6%, ενώ ο Nasdaq έχει υποχωρήσει κατά 3,3%.

Ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι η πτώση της Πέμπτης δεν αποτελεί ένδειξη βαθύτερης διόρθωσης, αλλά μια φυσιολογική ανάπαυλα μετά τα ισχυρά κέρδη νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

«Στην αρχή του μήνα τα πράγματα είχαν γίνει κάπως υπερβολικά, αλλά τώρα, μετά από τρεις εβδομάδες απογοήτευσης για τους επενδυτές, διάφοροι δείκτες επενδυτικού κλίματος δείχνουν ακραία επίπεδα φόβου και ανησυχίας. Από μια αντιθετική σκοπιά, αυτό ήταν απαραίτητο για να απομακρυνθούν οι “αδύναμοι παίκτες”» δήλωσε ο Ryan Detrick, επικεφαλής στρατηγικής της Carson Group.

Την Παρασκευή, το bitcoin υποχωρεί κατά περίπου 3%, φτάνοντας τις απώλειες της εβδομάδας άνω του 11%. Το κρυπτονόμισμα έχει διολισθήσει σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τον Απρίλιο, καθώς οι επενδυτές μειώνουν την ανάληψη ρίσκου στην αγορά.