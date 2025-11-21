Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Ουγγαρέζο για Καραναστάση: «Τι σου έκανε ο Διαμαντής, Δημήτρη; – Δεν χάσαμε τον Λίνκολν»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον αέρα του MEGA ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με αφορμή τα σχόλια του παρουσιαστή για τον Διαμαντή Καραναστάση και την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.

Το κλίμα πυροδότησαν οι δηλώσεις που έκανε την προηγούμενη μέρα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον Διαμαντή Καραναστάση, όταν είπε, μεταξύ άλλων, «χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε ρωτώντας: «Ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή ποιον ενοχλεί και λέει “χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη”; Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; Ήταν εκλεγμένος βουλευτής».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε ότι «εγώ μίλησα για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσατε 8 λεπτά στο περιστύλιο. Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε την κριτική λέγοντας: «Να σε προβληματίσει ότι έφτασες να λες ότι συμφωνείς με τον Άδωνι Γεωργιάδη», με τον παρουσιαστή να διευκρινίζει: «μπορώ να συμφωνώ με αυτό που λέει ο άνθρωπος όχι με την πολιτική του. Έχω αντιπαρατεθεί πολλές φορές με τον κ. Γεωργιάδη».

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε προς τον παρουσιαστή: «είσαι συκοφάντης και ψεύτης», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να ανταπαντά: «εγώ δεν σας βρίζω, ούτε σας μιλάω στον ενικό, ο τρόπος δείχνει τον άνθρωπο».

Ο διάλογος συνεχίστηκε, δε, με μεγάλη ένταση ως εξής:

Κωνσταντοπούλου: Σε έχει βλάψει και τον ειρωνεύεσαι;

Ουγαρέζος: Θεωρώ υπερβολικό 8 λεπτά στο περιστύλιο

Κωνσταντοπούλου: Ξέρεις το έργο του;

Ουγγαρέζος: Όχι δεν θέλω δεν θεώρώ ότι έκανε και κάτι φοβερό

Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα

Ουγγαρέζος: Εσείς τον κάνατε βουλευτή να έχει τις αντίστοιχες ψήφους που είχαν άλλοι

Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα Δημήτρη, λυπάμαι

Ουγγαρέζος: Να λυπάστε όσο θέλετε, δεν είστε αντικειμενική, είστε προκατειλημμένη

Κωνσταντοπούλου: Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει. Δεν έχεις το δικαίωμα να είσαι ανενημέρωτος

Ουγγαρέζος: Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να σας λέω αυτά που θέλετε. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα. Δεν θα με βρίζετε ενώ είμαι εδώ. Μου επιτεθήκατε εν τη απουσία μου

Κωνσταντοπούλου: Είσαι στον αέρα και είσαι και στο πλάνο

Ουγγαρέζος: Τώρα είμαι. Ξέρετε και από τηλεόραση; Κάτι σας άφησε ο κ. Καραναστάσης, μάθατε από σκηνοθεσία

Κωνσταντοπούλου: Είναι φοβερό αυτό το μένος. Θεωρούσα ότι είναι επιπόλαιο αλλά δεν είναι έτσι. Δεν θα νομιμοποιήσω την προπαγάνδα. Απόρησα γιατί ένας άνθρωπος κάνει χυδαία επίθεση σε έναν καλλιτέχνη που έχει προσφέρει στον πολιτισμό και θα έπρεπε να το γνωρίζει, που έχει έργο στη Βουλή που θα έπρεπε να το γνωρίζει και δεν έχει δικαίωμα να το απαξιώνει

Τέλος, μετά την παρέμβαση της Φαίης Σκορδά ότι ο συνεργάτης της «υπερασπίζεται το όνομά του», η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέληξε: «Γιατί θίξαμε τον Θεό και δεν κάνει; Χθες επί 14 λεπτά ειρωνευόταν τον Διαμαντή Καραναστάση. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι ιδιοτροπία, είναι κάτι άλλο».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.