Λαβίδας-(ΑΒ-Βασιλόπουλος):-Πώς-οι-καθημερινές-ανάγκες-των-καταναλωτών-διαμορφώνουν-έξυπνες-λύσεις-στο-λιανεμπόριο

Κόστος, Τεχνητή Νοημοσύνη και έξυπνες λύσεις βιωσιμότητας στο επίκεντρο των θέσεων του Νίκου Λαβίδα στο συνέδριο ΙΕΛΚΑ.

Τις αλλαγές που συντελούνται στο οργανωμένο λιανεμπόριο ανέδειξε ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, στη συμμετοχή του στο φετινό συνέδριο του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), στο πλαίσιο ειδικού πάνελ με τίτλο: «Τι μας λέει ο Kotler για το λιανεμπόριο».

Ο κλάδος, όπως επισήμανε, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, όπου η λειτουργική αποδοτικότητα, η αξιοποίηση δεδομένων και η βιωσιμότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, το οποίο – όπως σημείωσε – αποτελεί σημαντικό παράγοντα πίεσης για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Οι ενεργειακές δαπάνες, τα logistics, οι μεταφορές και οι αυξημένες τιμές ενοικίων έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, ειδικά στα νησιά, όπου οι ναύλοι και η εποχικότητα ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το κόστος λειτουργίας.

Ενδεικτικά, την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό συμμετοχής στις πωλήσεις για τη μισθοδοσία και τις παροχές στους

εργαζόμενους έχει αυξηθεί κατά 2,4%, ενώ στο ίδιο ποσοστό έχει αυξηθεί και για το ηλεκτρικό ρεύμα, τα ενοίκια και τα logistics.

«Την ίδια στιγμή, ο επίμονος πληθωρισμός στα τρόφιμα εξακολουθεί να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ενώ οι επιχειρήσεις απορροφούν σημαντικό μέρος των αυξήσεων, με τα περιθώρια κέρδους να έχουν συμπιεστεί στο 1,5% για όλον τον κλάδο», δήλωσε σχετικά ο κ. Λαβίδας.

Παρά τις προκλήσεις, ο κ. Λαβίδας τόνισε ότι το ελληνικό καλάθι παραμένει αισθητά πιο οικονομικό συγκριτικά με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που αντανακλά τη διαχρονική, συντονισμένη προσπάθεια προμηθευτών και λιανεμπόρων να συγκρατήσουν τις τιμές.

Ωστόσο, σημείωσε ότι για να διατηρηθεί αυτή η προσπάθεια απαιτούνται πλέον ουσιαστικές αλλαγές σε όλη την αλυσίδα αξίας, καθώς και πιο στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων του οικοσυστήματος.

Σχετικά με το ζήτημα του κώδικα δεοντολογίας, ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι «κάθε μέτρο που έρχεται να βελτιώσει κάτι στην αγορά είναι θετικό», προσθέτοντας ότι «υποστηρίζει την πρακτική των σταθερά χαμηλών τιμών».

Ο ρόλος του έξυπνου λιανεμπορίου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σχέση καταναλωτή – λιανεμπόρου σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφόρηση είναι πλέον άφθονη και οι απαιτήσεις αυξάνονται. Ο καταναλωτής γίνεται ολοένα πιο «smart» και πιο απαιτητικός, αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία, συγκρίνει τιμές και προσφορές και αναζητά μεγαλύτερη διαφάνεια.

«Ο λιανέμπορος οφείλει να προλαμβάνει το πού πηγαίνει η αγορά και να εκπαιδεύει τον πελάτη σε νέες ιδέες και πρακτικές – μέχρι πριν λίγα χρόνια, ποιος θα φανταζόταν ότι θα παραγγέλνουμε τα ψώνια του σούπερ μάρκετ μέσω εφαρμογών;» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις, χρειάζονται «έξυπνα» εργαλεία: Τεχνητή Νοημοσύνη, data analytics, βελτιστοποιημένη διαχείριση αποθεμάτων και προσωποποιημένες προσφορές που αυξάνουν την αξία για τον πελάτη.

Βιωσιμότητα και κερδοφορία: μια δύσκολη εξίσωση

Αναφερόμενος στη βιωσιμότητα, ο κ. Λαβίδας αναγνώρισε ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις απαιτούν υψηλές επενδύσεις, που επιβαρύνουν βραχυπρόθεσμα την κερδοφορία. Για τις επιχειρήσεις λιανικής αυτό σημαίνει ότι πρακτικές ενεργειακής αναβάθμισης απαιτούν πολυετή απόσβεση, προκειμένου το κόστος να μη μετακυλιστεί στον καταναλωτή.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τολμηρής πολιτικής στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, ο κ. Λαβίδας ανέφερε την κατάργηση των αυγών κλωβοστοιχίας από την ΑΒ Βασιλόπουλος. Η εταιρεία έχει απορροφήσει το αυξημένο κόστος αυτής της μετάβασης και, παρά το γεγονός ότι η αγορά αντιμετωπίζει σήμερα έλλειψη cage-free αυγών λόγω γρίπης των πουλερικών, καταφέρνει να ανταποκρίνεται στη ζήτηση των πελατών.

Το μέλλον: omnichannel, ισχυρή ταυτότητα και smart pricing

Κλείνοντας, ανέδειξε ότι το λιανεμπόριο κινείται προς ένα μοντέλο όπου η omnichannel εμπειρία, η ισχυρή εταιρική ταυτότητα και η έξυπνη τιμολόγηση θα καθορίσουν τους «νικητές» της αγοράς. Η στροφή των καταναλωτών τόσο σε μικρά καταστήματα γειτονιάς, όσο και στις online αγορές, διαμορφώνει ένα νέο τοπίο, που απαιτεί στοχευμένη επένδυση σε φυσικό και ψηφιακό κανάλι.

Κεντρικός μοχλός ανάπτυξης για την ΑΒ είναι το εκτεταμένο δίκτυο Franchise, που της επιτρέπει να ανταποκρίνεται στην υψηλή ζήτηση και τον τουρισμό, ενώ παράλληλα ανανεώνει και επεκτείνει τα εταιρικά καταστήματά της σε σημαντικά σημεία της χώρας.

Το στοίχημα της επόμενης μέρας είναι σαφές: οι επιχειρήσεις που κατανοούν σε βάθος τις ανάγκες του πελάτη, επενδύουν στην τεχνολογία και ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής τους, θα είναι εκείνες που θα καθορίσουν το μέλλον του ελληνικού λιανεμπορίου.