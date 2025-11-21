Λαγκάρντ: Τέλος στην αναβλητικότητα – Ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ για την αντιμετώπιση των δασμών

«Η Ευρώπη έχει γίνει πιο ευάλωτη, μεταξύ άλλων εξαιτίας της εξάρτησής μας από τρίτες χώρες για την ασφάλεια και τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών», τόνισε.

Προειδοποίηση εξέδωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι η διαρκής αναβλητικότητα της Ευρώπης ως προς τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας της δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς οδηγεί σε ακόμη περισσότερα χρόνια χαμένης ευημερίας.

Όπως μεταδίδει το -, σε ομιλία της στη Φρανκφούρτη, αναφέρθηκε ξανά σε θέματα που θίγει συστηματικά από την ανάληψη των καθηκόντων της, και ζήτησε να γίνουν περισσότερα και πιο στοχευμένα βήματα προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, ιδιαίτερα καθώς το εξαγωγικό μοντέλο ανάπτυξης της ηπείρου δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες της εποχής.

«Η Ευρώπη έχει γίνει πιο ευάλωτη, μεταξύ άλλων εξαιτίας της εξάρτησής μας από τρίτες χώρες για την ασφάλεια και τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών», τόνισε. «Τα παγκόσμια σοκ έχουν ενταθεί: με την αύξηση των αμερικανικών δασμών, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον οξύτερο ανταγωνισμό από την Κίνα. Ταυτόχρονα, η εσωτερική μας αγορά παραμένει στάσιμη».

Η Λαγκάρντ μίλησε την ίδια εβδομάδα που η Κομισιόν παρουσίασε μια μικτή εικόνα για την οικονομία της περιοχής: αν και επέδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απ’ ό,τι αναμενόταν απέναντι στους δασμούς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καταγράφεται ακόμη ένα έτος μέτριας ανάπτυξης. Οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών κάλεσαν σε «δράση για την ενίσχυση της εγχώριας ανάπτυξης», μήνυμα που η ίδια επανέλαβε.

«Αν καταφέρουμε να κάνουμε την Ενιαία Αγορά πραγματικά ενιαία, τότε η ανάπτυξη της Ευρώπης δεν θα εξαρτάται από τις αποφάσεις άλλων, αλλά από τις δικές μας επιλογές», τόνισε την Παρασκευή. «Αυτό ήταν το μήνυμά μου πριν από έξι χρόνια. Σήμερα, αυτό το μήνυμα είναι ακόμη πιο επιτακτικό. Άλλα έξι χρόνια αδράνειας -και χαμένης ανάπτυξης- δεν θα είναι απλώς απογοητευτικά. Θα είναι ανεύθυνα».

Οι φορείς χάραξης πολιτικής συχνά ανησυχούν για τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική στην Ευρωζώνη. Εδώ και καιρό πιέζουν για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση -σε ευθυγράμμιση με τις περσινές εισηγήσεις των Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα για την ανταγωνιστικότητα και την ενιαία αγορά.

Η Λαγκάρντ τόνισε ότι η λύση στα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «καταλήγει στη διακυβέρνηση». Κάλεσε σε περισσότερη «αμοιβαία αναγνώριση» -δηλαδή αποδοχή της νομιμότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε ολόκληρη την Ένωση όταν έχει εγκριθεί σε ένα κράτος-μέλος- και ζήτησε ένα τέτοιο πλαίσιο να εφαρμοστεί και στην ψηφιακή οικονομία.

Παρά την κριτική της, αναγνώρισε τα ισχυρά σημεία της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών, σημείωσε ότι τα δημοσιονομικά μέτρα για την άμυνα και τις υποδομές «έρχονται την κατάλληλη στιγμή για την Ευρώπη και θα έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στην ανάπτυξη». Ωστόσο, προειδοποίησε πως οι μακροπρόθεσμες απειλές για την ευημερία, λόγω των χρόνιων αδυναμιών της περιοχής, δεν επιτρέπεται να αγνοηθούν.