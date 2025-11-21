Μήνυμα-Δένδια-για-την-Ημέρα-Ενόπλων-Δυνάμεων:-«Θωρακίζουμε-την-Πατρίδα-μας-με-μια-σειρά-αλλαγών»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι πρόκειται για «Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας».

Όπως σημείωσε, «Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία. Σήμερα, με την “Ατζέντα 2030”, θωρακίζουμε την Πατρίδα μας με μια σειρά αλλαγών σε μέσα και φιλοσοφία, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό, τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος τους».

Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας. Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία. Σήμερα, με την «Ατζέντα 2030», θωρακίζουμε την Πατρίδα μας… pic.twitter.com/jyqBMvcZ6e — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 21, 2025

Στο μήνυμά του πρόσθεσε ακόμη: «Χρόνια πολλά στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους στρατεύσιμους! Χάρη στη δική τους αφοσίωση στο καθήκον, η Ελλάδα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

