Μαρινάκης:-Πρέπει-να-κλείσει-η-πληγή-του-ΟΠΕΚΕΠΕ,-τακτικισμοί-από-την-αντιπολίτευση

Στην Εξεταστική για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στη θέση της Ελλάδας, έτσι όπως τη διατύπωσε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στο -, με αφορμή την ένταση ΗΠΑ και Κίνας για τα λιμάνια της Ελλάδας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ζήτησε να αποκλιμακωθεί η αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών στη Βουλή, ύστερα από τη σύγκρουση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Πρέπει να πέσουν οι τόνοι», δήλωσε, κατηγορώντας τον κ. Ανδρουλάκη ότι «επιχείρησε να μετατρέψει μια σοβαρή συζήτηση για ένα ιστορικής σημασίας νομοσχέδιο σε σόου».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «εργαλειοποίηση μιας σοβαρής υπόθεσης», ενώ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε «ψέματα» σχετικά με τη φερόμενη σωματική επίθεση του βουλευτή Μακαρίου Λαζαρίδη σε μάρτυρα της εξεταστικής. «Ο ίδιος ο μάρτυρας, στα πρακτικά, αναφέρει ότι δεν δέχτηκε σωματική επίθεση», σημείωσε. «Δεν είναι καλό πράγμα να λέγονται ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην πορεία της εξεταστικής, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η επιτροπή «επιτελεί κανονικά το έργο της, διαψεύδοντας τις προβλέψεις», ενώ χαρακτήρισε «κατασκευασμένη» την κριτική για την απουσία συγκεκριμένου μάρτυρα, επισημαίνοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία τον έστειλε στον εισαγγελέα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα σχετικά με τις επενδύσεις στα ελληνικά λιμάνια, με επίκεντρο τον Πειραιά.

Παρέπεμψε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο -, τονίζοντας πως «η Ελλάδα σέβεται τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί και δεν αμφισβητεί τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν». Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η χώρα διατηρεί σταθερή στάση και επιδιώκει συνεργασίες που είναι «αμοιβαία επωφελείς», όπως υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του.

Πιο αναλυτικά ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις στην οικονομία, τον προϋπολογισμό, νέα μέτρα για το στεγαστικό, παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής και σημαντικές αλλαγές στη δικαιοσύνη και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας αναβαθμίστηκε εκ νέου, με την απόφαση να βασίζεται στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τις υψηλές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανθεκτική ανάπτυξη και τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος. «Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και την αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είχε τον 5ο χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ο οποίος υποχώρησε στο 1,6% τον Οκτώβριο, κάτω τόσο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης όσο και της ΕΕ, αλλά και στο νέων πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, που ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τρεις άξονες: Την επιχειρησιακή ενίσχυση στην Κρήτη, πλήθος νομοθετικών πρωτοβουλιών αλλά και νέες επιχειρησιακές στρατηγικές, όπως την εντατικοποίηση ελέγχων στα σημεία εισόδου της χώρας για τον εντοπισμό όπλων.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στο επίπεδο της Δικαιοσύνης κάνοντας λόγο για ταχύτερες αποφάσεις στα Πρωτοδικεία – Εφαρμογή νέου ΚΠολΔ από 1/1/2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις πληρωμές στους αγρότες επανέλαβε τον χρόνο των πληρωμών που είναι έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ υπογράμμισε πως μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Έως τέλος Νοεμβρίου πληρώνεται το 70% της βασικής ενίσχυσης (έως 550 εκατ. ευρώ)

Προτεραιότητα: Μέτρο 23 με 178 εκατ. ευρώ

Έως το τέλος του έτους θα πληρωθούν 8 προγράμματα μέσω ΕΛΓΑ

Θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν

Για την ευλογιά: έχουν ήδη δοθεί 48 εκατ. ευρώ, με επιπλέον 30 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

Θα υπάρξει και πρόγραμμα ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

«Σεβόμαστε τις υφιστάμενες συμφωνίες – Ενισχύουμε στρατηγικά τη σχέση με τις ΗΠΑ»

Η κυβέρνηση επιδιώκει να κρατήσει «σταθερή και ισορροπημένη» στάση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, εν μέσω της δημόσιας έντασης που έχει προκαλέσει η συζήτηση για την επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «σέβεται απολύτως τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί» και ταυτόχρονα «ενισχύει τη στρατηγική της σχέση με τις ΗΠΑ».

«Είναι δυνατόν να βρεθεί τρόπος να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς και θέλουμε να το κάνουμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα «αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση» και «γίνεται πύλη εισόδου της αμερικανικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά».

Σε ερώτηση για την ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας περί «δόλιας πρόθεσης» από αμερικανικές δηλώσεις σχετικά με τον Πειραιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε κάθε υπόνοια παρέμβασης.

«Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Το ένα δεν συγκρούεται με το άλλο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ αλλά «έχει υποχρέωση να τιμήσει και τις συμφωνίες που ισχύουν με άλλες χώρες».

Για τη στάση της Ρωσίας και τις δηλώσεις Ζαχάροβα, σχολίασε: «Δεν θα πάρουμε την άδεια. Είμαστε κυρίαρχο κράτος», προσθέτοντας ότι η δυσαρέσκεια τρίτων «μάλλον δείχνει ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας».

«Πολιτικό σόου η στάση του ΠΑΣΟΚ»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά την έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή.

«Ήθελε να μετατρέψει μια πολύ σοβαρή συζήτηση σε ένα ακόμα σόου», ανέφερε, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «εργαλειοποίηση» σημαντικών υποθέσεων, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και «διοχέτευση ανακριβειών».

Σε σχέση με τον μάρτυρα που δεν προσήλθε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε: «Ένας που δεν ήρθε, τον στέλνουμε στον εισαγγελέα… Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πιστέψει ότι συγκαλύπτεις κάποιον στέλνοντάς τον στον εισαγγελέα».

Στο ίδιο πλαίσιο Μητσοτάκης – Καραμανλής

Αναφορικά με τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή σε εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, ο οποίος έκανε αναφορά στη «σημασία της θεσμικής συνέχειας και των μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «οι θέσεις του κινούνται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη» και ότι «δεν υπάρχει καμία απόσταση».

