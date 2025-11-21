Μαρινάκης-προς-Ζαχάροβα:-Η-Ελλάδα-είναι-κυρίαρχο-κράτος,-και-δεν-θα-πάρει-την-άδεια-κανενός

Στην εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία την Πέμπτη απείλησε τη χώρα μας ότι «η Ρωσία θα απαντήσει δεόντως στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκής κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και κάποιες φορές, κάποιες οργισμένες δηλώσεις κάποιων άλλων, στους οποίους είναι απέναντι ξεκάθαρα η Δύση, η Ευρώπη, δείχνουν ότι μάλλον κάποιοι άλλοι, δηλαδή εμείς, κάνουν καλά τη δουλειά τους τόνισε.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Εγώ θα το διαβάζω ανάποδα. Σε ένα περιβάλλον με, όχι σύννεφα, κάτι πολύ χειρότερο, παγκόσμιο περιβάλλον με μια σειρά από “καταιγίδες”, ένα ταραγμένο, παγκόσμιο γεωπολιτικά περιβάλλον, η Ελλάδα ψηλώνει ουσιαστικά. Γίνεται υπολογίσιμη σε όλα τα επίπεδα.

Καταφέρνει και δυναμώνει επί της ουσίας. Γίνεται πύλη εισόδου ενεργειακή για όλη την Ευρώπη. Από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Μετράει η γνώμη της. Από εκεί και πέρα, δεν θέλω να πω κάτι για τις ανακοινώσεις, γιατί η θέση μας είναι ξεκάθαρη, έχει διατυπωθεί και ήταν σαφής και ο Πρωθυπουργός. Σεβόμαστε τα μέχρι τώρα, τα τιμούμε, τα υλοποιούμε, αλλά κοιτάμε και με το βλέμμα στο μέλλον. Για την υπογραφή και άλλων πολύ σημαντικών συμφωνιών, όπως όλες αυτές με τις ΗΠΑ. Τώρα, ως προς την κυρία Ζαχάροβα, δεν θα πάρουμε την άδεια, προφανώς. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και κάποιες φορές, κάποιες οργισμένες δηλώσεις κάποιων άλλων, στους οποίους είναι απέναντι ξεκάθαρα η Δύση, η Ευρώπη, δείχνουν ότι μάλλον κάποιοι άλλοι, δηλαδή εμείς, κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Και η θέση μας, η θέση με τον αμυνόμενο, η θέση με την Ουκρανία, η θέση με την Ευρώπη, μία θέση, η οποία δικαιώνεται από πολλές απόψεις, μπορεί να ενοχλεί. Αλλά δεν πρόκειται να την αλλάξουμε και ειδικά δύο κυρίαρχα κράτη μεταξύ τους θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που πιστεύουν σωστό. Μένουμε, λοιπόν, στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς να μπορούμε να πούμε, και δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.