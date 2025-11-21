Μητσοτάκης-στο-bloomberg:-Προβληματικά-τα-σημεία-του-σχεδίου-για-την-παραχώρηση-εδαφών-από-την-Ουκρανία-που-συζητούν-ΗΠΑ-και-Ρωσία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση για τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων σχετικά με ένα πιθανό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι ορισμένα σημεία του προτεινόμενου πλάνου είναι «προβληματικά, ειδικά όσον αφορά στην παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία».

Μιλώντας με τον διευθυντή σύνταξης του - News, John Micklethwait, στο New Economy Forum στη Σιγκαπούρη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς την Ουκρανία» και πρόσθεσε «και βεβαίως, οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι μέρος κάθε συζήτησης που αφορά τις μελλοντικές ρυθμίσεις ασφάλειας στην Ευρώπη».

Στο δημοσίευμα υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ένα σχέδιο 28 σημείων ειρήνης που έχει τεθεί στο τραπέζι από αμερικανικές και ρωσικές πλευρές, η Ουκρανία θα καλούνταν να παραχωρήσει μεγάλα τμήματα εδαφών που έχει καταλάβει η Ρωσία, να θέσει «ταβάνι» στο μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της και να άρει σταδιακά τις κυρώσεις κατά της Μόσχας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φέρεται να έχει δηλώσει ότι εξετάζει το σχέδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις πως είναι έτοιμος να αποδεχθεί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για την κινεζική παρουσία στην Ελλάδα

Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε επίσης για το ενδεχόμενο αμερικανικής πίεσης προς την Ελλάδα σχετικά με την κινεζική παρουσία σε κρίσιμες λιμενικές υποδομές, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να περιορίσει τη διεθνή επιρροή του Πεκίνου. Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι η Αθήνα επιδιώκει ισορροπία στις σχέσεις της με τις δύο μεγάλες δυνάμεις.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε απόλυτα με τους Αμερικανούς και θέλουμε να το κάνουμε», δήλωσε. «Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε win-win διευθετήσεις, χωρίς στην πορεία να αμφισβητούμε επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή».

Στο δημοσίευμα υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ ασκούν πίεση σε χώρες όπως ο Παναμάς και η Αυστραλία προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο λιμενικών υποδομών από κινεζικές εταιρείες. Στην ελληνική περίπτωση, η κρατική Cosco Shipping της Κίνας απέκτησε το 2016 ποσοστό 67% στην ΟΛΠ Α.Ε., σε περίοδο που η Ελλάδα βρισκόταν σε βαθιά κρίση χρέους και η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά περιλαμβανόταν στις προαπαιτούμενες μεταρρυθμίσεις των πιστωτών της χώρας.

«Συμφωνίες που έγιναν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση του Τζον Μικλεθγουέιτ, περί προτιμήσεων του Τραμπ σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σχέση με τις ΗΠΑ είναι ισχυρή, καθώς πρόκειται για στρατηγικό εταίρο. «Καταδεικνύεται ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά όπως στην ενέργεια. Πιστεύω ότι ο στόχος απέναντι στην Τουρκία είναι να βρεθεί τρόπος συζήτησης για το Δίκαιο της Θάλασσας χωρίς ένταση. Δική μου ευθύνη είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Έχουμε αποτρεπτική στάση έναντι κάθε χώρας που θα μπορούσε να απειλήσει την άμυνά μας.

Δείτε βίντεο, ολόκληρη τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού:

«Η Ελλάδα έχει πετύχει μία αξιοσημείωτη επιστροφή»

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για τους επόμενους 18 μήνες, συνδέοντας την ανάκαμψη της χώρας με μία ευρύτερη τάση υπεραπόδοσης της Νότιας Ευρώπης σε σχέση με παραδοσιακές οικονομικές δυνάμεις της Ε.Ε.

«Η Ελλάδα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια αυτό που θεωρώ μια αξιοσημείωτη επιστροφή», ανέφερε. «Έχουμε αποδείξει ότι η ελληνική κρίση ανήκει στο παρελθόν». Υπενθύμισε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές, ότι η χώρα καταγράφει δημοσιονομικά πλεονάσματα και ότι όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν επαναφέρει την Ελλάδα σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, επικαλούμενοι τη δημοσιονομική πειθαρχία.

«Ορισμένες λύσεις είναι ευρωπαϊκές όμως οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους. Εχουμε σταθερή κυβέρνηση, έχουμε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, οι εκλογές μας θα διεξαχθούν το 2027 και το κυβερνών κόμμα προηγείται αρκετές μονάδες. Είμαι αισιόδοξος για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε προβλήματα με το κόστος ζωής, όμως υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας και ο νέος προϋπολογισμός θα ψηφιστεί με μέτρα ελάφρυνσης που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις οι επιδόσεις μας επιτρέπουν τη λήψη μέτρων στήριξης χωρίς να ξεχνάμε ότι αναγκαστήκαμε να επιβάλλουμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις όπως στο συνταξιοδοτικό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι η Νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, εμφανίζει σήμερα καλύτερες επιδόσεις από κράτη όπως η Γερμανία και η Γαλλία, ενώ σε πολιτικό επίπεδο υπογράμμισε πως η ελληνική περίπτωση δείχνει ότι ο «κεντρώος χώρος» μπορεί να παραμείνει κυρίαρχος, σε μια περίοδο ανόδου της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, παρά τη βελτίωση των ελληνικών δεικτών, η πορεία της χώρας παραμένει στενά συνδεδεμένη με την κατάσταση των μεγαλύτερων οικονομιών της ηπείρου. «Εάν η Γερμανία και η Γαλλία δεν τα πηγαίνουν καλά, αυτό αναπόφευκτα θα επηρεάσει και την ελληνική οικονομία», είπε.